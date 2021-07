Nubank aposta em fundos de fundos na estreia com Easynvest

O Nubank começa a distribuir nesta semana a seus clientes da Easynvest, digital que adquiriu em setembro do ano passado. É um passo importante na sua estratégia de se tornar gradualmente um banco digital completo na oferta de produtos e serviços.

Serão inicialmente dois produtos na categoria de fundos de fundos, ou seja, de fundos que compram de outros fundos. As carteiras dos produtos são compostas por fundos de gestoras reconhecidas do mercado, entre elas Verde, Constellation, Bogari, SPX e Absoluto Partners. O investimento mínimo é a partir de R$ 100.

São fundos que não estão abertos no momento ou cujo aporte mínimo pode chegar a R$ 50 mil.

É um fundo de fundos de e um multimercado. Os produtos são classificados na plataforma do banco digital como Easynvest by Nubank e já estão disponíveis aos clientes cadastrados na corretora.

Para o investimento nos dois novos fundos, o Nubank cobra uma taxa de 1,5% (a qual deu o nome de "custos de implementação das gestoras", mas que equivale à tradicional do mercado), além de de 20%, cobrada quando o fundo tem um retorno acima dos índices de referência ( e ).

As gestoras incluídas nos novos fundos se destacam no mercado entre as que têm perfil ativo. Ou seja, são fundos que selecionam e avaliam oportunidades para entregar resultados a clientes que superem os índices de referência. O principal fundo da Verde já entregou retorno de mais de 19.000% desde 1997.

O fundo de ações do Nubank, chamado de Nu Ultravioleta Ações, rendeu 55,8% desde a sua criação, em abril de 2020, até o início de julho, praticamente em linha com o índice Ibovespa, que se valorizou 55% no mesmo período.

