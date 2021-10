Nubank avança na estratégia de fidelizar clientes no segmento financeiro

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 4, uma nova funcionalidade do aplicativo que permitirá aos clientes a compra e venda de e BDRs de empresas listadas na B3. Segundo a fintech, a novidade está em fase final de desenvolvimento e será disponibilizada ainda neste último trimestre do ano.

A compra e venda de ações diretamente pelo aplicativo do Nubank é o segundo passo da fintech no segmento de investimentos. Em abril deste ano, o Nubank anunciou o lançamento de fundos de investimentos, o Nu Seleção Cautela, Nu Seleção Equilíbrio e Nu Seleção Potencial. Em julho, a fintech lançou mais um fundo, o Nu Ultravioleta.

Em material divulgado, Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, explicou que o objetivo da fintech é ajudar a democratizar o acesso ao mercado de capitais.

“Há ações ou BDRs no mercado com valores acessíveis. E o primeiro passo para começar a é ter informação. Estudar o mercado e entender os riscos é super importante. Por isso, vamos fornecer bastante conteúdo e do jeito Nubank: bem simples e prático”, disse.

Primeira campanha

Para ajudar na divulgação da nova funcionalidade, o Nubank lança uma campanha voltada exclusivamente a investimentos. Denominada de“Donos do Pedaço”, a ação vai explicar, de forma didática, o que significa ser dono de um “pedacinho” de empresas por meio do investimento em ações ou BDRs e também outras modalidades de investimentos, como fundos de investimentos e produtos de .

Foi desenvolvido uma série de vídeos em parceria com um total de 12 influenciadores digitais de diferentes áreas. Os parceiros incluem canais do YouTube como KondZilla, Manual do Mundo, Juliana Luziê, Futirinhas, entre outros. O Nubank também criou um hub de conteúdo focado em ações dentro do blog Fala, Nubank que, a partir de agora, também traz informações sobre a de valores.

A campanha também terá peças em canais digitais que fazem referências diretas à possibilidade de uma pessoa ser sócia de diferentes empresas, inclusive de marcas com as quais se relacionam no dia a dia, por meio do investimento em ações.

”Mais do que uma campanha de marketing, a ‘Donos do Pedaço’ é um campanha de educação financeira, que vai ajudar as pessoas a construírem suas carteiras de investimento com informação e conteúdo de qualidade”, conclui.