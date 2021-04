Nubank começa a oferecer fundos em fase de testes 

Com o número crescente por ano de novos investidores pessoa física em todo o país, a briga entre os bancos e as corretoras segue acirrada. Até as fintechs estão de olho neste público. Nesta terça-feira, 20, o Nubank anunciou que deu início a testes de seus primeiros produtos voltados para a experiência com investimentos.

Nesta primeira fase, serão oferecidas três de fundos de investimentos multimercados apenas para um grupo de clientes. A expectativa é que os novos produtos sejam oferecidos para toda base de clientes nos próximos meses.

Os disponíveis têm investimento inicial a partir de 1 real. O investimento é feito pelo aplicativo do Nubank. Segundo a fintech, as opções de fundos multimercados serão direcionados ao cliente após definição de perfil do investidor via questionário respondido.

Os fundos inicialmente disponíveis possuem composição diversificada, visando a maior rentabilidade, em estratégia desenhada pelo time de gestão de ativos do Nubank. A fintech destaca ainda que a experiência de investimentos é totalmente unificada com a conta do Nubank. As aplicações podem ser feitas diretamente a partir do saldo disponível, dispensando transferências, com fluxo 100% via aplicativo.

Inicialmente, os fundos multimercado disponíveis possuem calibração de risco a partir de composição diversificada em (juros pré-fixados, juros real/inflação e juros pós-fixados), fundos de no Brasil e no exterior, além de investimentos que tenham como índice a cotação do ouro e do dólar.

As taxas de administração variam de 0,3% a 0,5%, de acordo com o fundo em que o valor for investido. Sobre a aplicação, incide também a dos fundos que compõem os fundos multimercado do banco digital, com variação de 0,17% a 0,28%.

“É bastante comum no mercado a oferta de uma enormidade de produtos, mas ao mesmo tempo de difícil compreensão, o que dificulta a tomada de decisão e confunde o cliente interessado em entrar ou dar um passo adiante na jornada de investimentos. E é exatamente na eliminação dessa complexidade que queremos atuar com os produtos de investimento na nossa plataforma, com uma experiência fluida e preservando o protagonismo do cliente”, explicou Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.