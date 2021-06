Nubank começa a selecionar bancos para IPO nos EUA

O Nubank, banco digital brasileiro que tem entre seus acionistas a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, pediu propostas de bancos de investimento para que eles coordenem sua oferta pública inicial de (IPO) nos Estados Unidos, disseram nesta segunda-feira pessoas a par do assunto.

O fundador e presidente executivo do Nubank, David Vélez, havia dito mais cedo neste mês que um IPO provavelmente aconteceria em algum momento, mas não estava nos planos de curto prazo da empresa.

As discussões da fintech com os bancos mostram que os preparativos para uma estreia no mercado de ações, que uma das fontes disse que poderia avaliar o Nubank em mais de 40 bilhões de dólares, estão mais avançados do que se sabia anteriormente.

O IPO pode acontecer no final deste ano ou no início de 2022, disseram duas das fontes. Seria uma das maiores estreias de uma empresa sul-americana no mercado de ações, equiparando-se a outras ofertas bastante esperadas por investidores, como a online Robinhood.

As fontes falaram sob condição de anonimato porque os preparativos do IPO são confidenciais. O Nubank não quis comentar o assunto.

