Nubank considera cortar faixa de preço em IPO, dizem fontes

O Nubank pode estar considerando cortar a faixa de de sua oferta pública inicial de na de New York, a NYSE, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg.

O banco digital brasileiro avaliaria a possibilidade de reduzir o valor por ação proposto na oferta -- entre US$ 10 e US$ 11 -- após uma forte correção de preço nas empresas globais de tecnologia, disseram as mesmas pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto não é público. As deliberações estão em andamento e não há decisão final sobre alterar a faixa, segundo as pessoas.

O Nubank está em período de silêncio e não comenta a questão. O preço será definido em 8 de dezembro, de acordo com documento enviado à SEC e à CVM. O Nubank apresentou os detalhes da operação no começo de novembro.

A empresa sinalizou que pretende levantar mais de 3,6 bilhões de dólares com a transação e ser avaliada em até 50,6 bilhões de dólares, segundo o prospecto. O Nubank busca listar suas ações ordinárias Classe A nos Estados Unidos e, simultaneamente, ter recibos de depósito brasileiros (BDRs) negociados na B3.

Maior banco digital independente do mundo, o Nubank está na linha de frente das novas empresas de tecnologia financeira que estão transformando a América Latina.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group e Citigroup Inc. estão entre os bancos responsáveis pela oferta. Espera-se que as ações sejam negociadas sob o símbolo NU, enquanto os BDRs serão negociados sob o ticker NUBR33.