Nubank dispara 25% na abertura do pregão na Bolsa de Nova York

As do Nubank (NU) começaram a ser negociadas nesta quinta-feira, 9, na de Nova York (Nyse) com alta de 25%, a 11,25 dólares por volta de 15h (horário de Brasília).

O pregão foi aberto às 11h30, mas a primeira atualização só foi divulgada perto das 15h porque o papel entrou em leilão prévio para estabilização do , que foi definido em 9 dólares na largada, no topo da faixa definida para o IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês).

O banco digital levantou 2,6 bilhões de dólares com a oferta base. A forte alta no primeiro pregão corrobora na largada a demanda elevada no IPO. A oferta avaliou a fintech em 41,5 bilhões de dólares, valor acima do Itaú (ITUB4), que, até ontem, era a maior instituição financeira do Brasil, avaliada em 37,9 bilhões de dólares.

“Nós éramos loucos: um grupo de pessoas trabalhando de casa achando que poderíamos desafiar as maiores companhias da América Latina. E, de alguma forma, aqui estamos nós”, afirmou o CEO e co-fundador David Vélez durante a cerimônia de abertura de negociação dos papéis.

No Brasil, os BDRs (recibos de ações listadas no exterior) começam a ser negociados amanhã com o código NUBR33. Considerando o câmbio desta quarta-feira, cada BDR saiu a 8,36 reais. O papel equivale a 1/6 da ação ordinária de classe A na Bolsa de Nova York.

Os grandes bancos operam em queda nesta quinta-feira, com as ações do Itaú recuando 2,73% na B3, enquanto as do Bradesco (BBDC4) caem 2,69%. O Santander (SANB11) tem a pior queda entre os grandes bancos e recua 3,59%. Já o Banco do Brasil (BBAS3) opera em baixa de 1,89%.

O valuation, a propósito, foi a principal ressalva dos analistas brasileiros. As casas ouvidas pela EXAME Invest antes do IPO não recomendaram entrar na oferta justamente pelo preço elevado em relação aos pares nacionais.

Ainda assim, alguns nomes do mercado têm opinião diferente. É o caso da gestora Catarina Capital, focada em investimentos em tecnologia. Existe uma assimetria ao comparar Nubank e Itaú na visão da gestora, porque o tradicional banco ainda luta para modernizar seus processos financeiros, “muitos ainda datados dos anos 80, com custos anuais cada vez maiores para integração e atualização de sistemas”.

A avaliação é que o Nubank, diferente dos bancos tradicionais, não precisa correr atrás de se transformar em setores como experiência ao usuário e processos internos. “O Nubank é uma é uma empresa disruptiva frente às práticas e tecnologias que são adotadas pelos bancos hoje, já com resultados reais e bastante expressivos de tração de usuários”, afirma a gestora em nota.

Uma das provas disso é o recorde na atração de pessoas físicas: 815 mil participaram da oferta. Entre 48,1 milhões de clientes do Nubank, 7,5 milhões aceitaram receber gratuitamente um BDR do banco através do programa Nu Sócios. A ação, que combina marketing com educação financeira, disponibiliza o título para negociação somente um ano após o IPO.

Ao final do período, os investidores podem optar por receber o dinheiro acumulado com a variação dos papéis (em caso de ) ou manter o BDR em sua carteira de investimentos. Se todos os interessados escolherem manter o título, o número de investidores na B3 pode quase dobrar – atualmente são 4 milhões de investidores cadastrados na bolsa.

Vale lembrar que o Nubank estreia em alta em um momento difícil para as ações de tecnologia no exterior. Isso porque o apetite para as ações de alto crescimento diminuiu com a expectativa de elevação nas taxas de juros em 2022. O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), anunciou que deve acelerar o processo de retirada de estímulos monetários, abrindo espaço para uma elevação na taxa de juros antes do esperado.