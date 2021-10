Nubank inicia oferta de produtos de renda fixa em aplicativo

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 25, o início da oferta de produtos de dentro de seu aplicativo. Neste período inicial, os usuários terão a possibilidade de aplicar em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) pós-fixados de instituições financeiras atrelados ao . A novidade será disponibilizada progressivamente à base total de clientes já ao longo das próximas semanas.

Os CDBs oferecidos pelo Nubank são distribuídos pelo Nu Invest — plataforma do banco digital focada em investimentos. O interessado nesse tipo de investimento terá de ter também uma conta aberta na , que pode ser criada dentro do próprio app do Nubank durante o fluxo de aplicação no produto.

Os CDBs poderão ter liquidez de seis, 12, 18, 24 e 36 meses, e as aplicações podem ser feitas a partir do saldo disponível na conta do banco digital. A taxação inclui imposto de renda regressivo, de 22,5% a 15%, e IOF para retiradas até o 30º dia.

O Nubank destaca que a oferta dos CDBs passa por curadoria do time de gestão de ativos da fintech que faz uma pré-seleção de até cinco produtos que poderão ser substituídos diariamente no aplicativo. O objetivo é selecionar as melhores diárias disponíveis no mercado aos clientes.

“Queremos democratizar o acesso a investimentos e a experiência guiada e linguagem simplificada no aplicativo do Nubank é pensada para ajudar principalmente o público que está dando os primeiros passos nessa jornada”, afirma Fernando Miranda, líder de investimentos do Nubank.

Além desses produtos de renda fixa, o Nubank já oferece no seu aplicativo três fundos multimercado da família NuSeleção. Ainda neste trimestre, também irá incorporar ao seu app uma funcionalidade para compra e venda de , BDRs e fundos ETF.