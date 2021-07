Nubank permite transferência de dinheiro para o exterior

O Nubank lançou nesta segunda-feira, 26, um serviço de transferência e recebimento de dinheiro para o exterior. As transferências serão feitas por meio da Remessa Online, plataforma de transferências internacionais do Brasil. A nova funcionalidade será disponibilizada gradualmente para toda a base de usuários dentro das próximas semanas.

A parceria garante aos clientes da fintech desconto no custo da taxa administrativa em todas as transferências feitas a partir do aplicativo do Nubank. Nas primeiras oito semanas de parceria, a redução terá valor promocional de 15%.

“Oferecer transferências internacionais por meio de uma parceria foi a melhor forma que encontramos de disponibilizar mais essa facilidade para os nossos clientes o mais rápido possível, sem burocracias e ainda 100% digital, começando diretamente pelo nosso aplicativo.", explica Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Como funciona

Para acessar a nova funcionalidade, basta buscar o botão "Transferir Internacionalmente" na tela principal do aplicativo Nubank e começar o procedimento. O processo de enviar dinheiro para outro país é iniciado dentro do aplicativo do Nubank. Para isso, é só preencher o valor desejado e selecionar o país de destino. O simulador, então, mostrará o valor convertido e levará o cliente à plataforma da Remessa Online para finalizar a transferência.

Também é possível receber dinheiro do exterior pelo Nubank. O cliente precisa já ter um cadastro com a Remessa Online para poder receber – isso dará acesso a um IBAN (International Bank Account Number) em seu nome. Então, bastará enviar os dados da conta na Remessa Online para o pagador e aguardar a transferência dos valores. A plataforma informará todas as etapas da transferência por e-mail. É possível enviar e receber dinheiro do Nubank pela Remessa Online para mais de 100 países, incluindo Estados Unidos, Chile, Portugal, Austrália, Japão, México, Argentina e Reino Unido.