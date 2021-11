Nubank pode levantar até US$ 3,6 bilhões com IPO nos EUA

Instituição mais valiosa do país

Em ambos os casos, o Nubank superaria em valor de mercado os dois maiores bancos privados do país, tornando-se a instituição financeira mais valiosa do país. O Itaú tem valor de mercado de R$ 217 bilhões, e o Bradesco vale R$ 179,3 bilhões.

O analista João Frota, da Senso , observa que o movimento trazido pelo Nubank ao setor financeiro é disruptivo, e o banco chegou para forçar a concorrência no setor. Ele lembra que as tarifas elevadas cobradas pelas instituições tradicionais ajudavam a inflar os seus lucros.Mas o analista avalia que o Nubank chegar à bolsa com um valor superior a Bradesco e Itaú é um exagero e pode sair caro para o investidor.

— O Nunbank veio com um modelo disruptivo e os bancos tradicionais estão correndo atrás e acelerando suas fintechs. Hoje, Itaú e Bradesco, por exemplo, já têm bancos digitais, o Iti e o Next, respectivamente. A tendência é ampliar a gama de produtos bancários e o portfólio de clientes, sobretudo na base em que o Nubank atua - diz o analista.

Para ele, a expectativa é que o modelo do Nubank perca dinamismo nos próximos anos, até pela base de clientes que já conquistou. Com a abertura de capital, o mercado aposta nesse viés de quebra de paradigma do banco digital.

— Mas acredito que não pode ser a qualquer preço. Acho que na largada, os BDRs do Nubank podem até disparar, embalados pelo modismo das fintechs. Mas toda a cautela é necessária - diz Frota.

No início de outubro, o Nubank anunciou que teve o primeiro de sua história. Segundo dados divulgados pelo banco, no primeiro semestre deste ano, o lucro líquido foi de R$ 76 milhões no Brasil.

Segundo analistas, com a aproximação do IPO, seria interessante o banco apresentar um número positivo ao mercado, depois de prejuízos consecutivos desde sua fundação, em 2013. Nesse período, o banco justificava os números vermelhos como parte de sua estratégia de ganhar escala.

Recentemente, o Nubank recebeu um aporte de US$ 500 milhões da Berkshire Hathaway, a gestora do bilionário Warren Buffett, e outros US$ 250 milhões da americana Sands Capital em parceria com as brasileiras Verde Asset e Absoluto Partners. Os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi trabalham na oferta de ações do Nubank na Nasdaq.

Procurado, o Nubank não comentou as informações sobre seu IPO.

