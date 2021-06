Nubank tem aporte de Buffett, Verde e Absoluto e valuation vai a US$ 30 bi

O Nubank fechou duas extensões do investimento Série G realizado no início do ano, que somam 750 milhões de dólares. O montante é quase o dobro do arrecadado em janeiro, quando o banco levantou 400 milhões de dólares. A rodada de investimento, que totalizou 1,25 bilhão de reais, foi a maior já realizada por empresa de tecnologia da América Latina.

O maior investidor foi a Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, que entrou com 500 milhões de dólares. Já o investimento de 250 milhões de dólares foi liderado pela Sands Capital e contou com a participação das gestoras brasileiras Absoluto e Verde, do também renomado investidor Luis Stuhlberger.

"Testemunhamos como o Nubank transformou o Brasil. Não apenas na área de serviços financeiros, mas estabelecendo um alto padrão de experiência do cliente, de inovação de produtos e de ruptura de tecnologia", diz José Zitelmann, cofundador da Absoluto Partners.

Segundo a EXAME Invest apurou com fontes a par da rodada, com os novos aportes, o valuation do Nubank salta de 25 bilhões de dólares para 30 bilhões de dólares. A quantia já representa cerca da metade do valor de mercado do Itaú, o maior banco do país.

Com o dinheiro levantado, a ideia do Nubank é expandir ainda mais sua atuação pela América Latina, onde, além do Brasil, também atua no México e Colômbia.

"Cerca de 50% da população da América Latina ainda não tem conta bancária. A penetração do cartão de crédito é de, em média, 21%, enquanto nos Estados Unidos este número bate 70%. Este novo financiamento vai nos ajudar a manter democratizando o acesso aos serviços financeiros em toda a região", afirma, David Vélez, fundador e presidente do Nubank.

Além da expansão geográfica, o Nubank tem concentrado esforços em aumentar a oferta de produtos, principalmente de investimentos e seguros. Para reforçar essa frente, recentemente, a fintech adquiriu a Easynvest, que já possui mais de 5 bilhões de dólares em ativos sob custódia.