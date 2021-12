Nubank: vale a pena entrar? BTG divulga recomendação para BDR

O BTG Pactual iniciou sua cobertura em Nubank (NUBR33) com recomendação neutra, com preço-alvo de 9,30 reais para o BDR – um potencial de valorização (upside) de 4,49% em relação ao de negociação desta sexta-feira, 17, que fica em torno de 8,9 reais. Em relação ao preço do IPO, de 8,36 reais, o upside é de 11,4%.

Já para as da companhia listadas na de Nova York (NYSE), o preço-alvo é de 10 dólares. O valor representa um potencial de valorização de 44,9% em comparação ao preço de negociação do pregão de hoje, que ronda os 6,9 dólares. Como o papel foi precificado a 9 dólares no IPO, o upside em relação à oferta é de 11,11%.

Vale lembrar que os Brazilian Depositary Receipt (BDRs) são um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil que representa ações de empresas listadas em bolsas estrangeiras. No caso do Nubank, cada BDR representa ⅙ de uma ação negociada nos Estados Unidos.

Em relatório divulgado nesta sexta, os analistas do BTG comentam que não estão seguros para recomendar a compra do papel – apesar de enxergarem pontos positivos na tese. Entre os pontos fortes do Nubank estão a forte satisfação dos clientes: a fintech tem níveis de NPS (Net Promoter Score, métrica de satisfação do consumidor) acima de 90 pontos. Além disso, a empresa tem baixo custo operacional na aquisição de clientes e custos em geral estruturalmente menores que os grandes bancos.

O desafio é transformar essas vantagens em um que justifique um valor de mercado de 46 bilhões de dólares – o maior entre todas as instituições financeiras do Brasil.

“Em termos de métrica, o Nubank precifica um retorno sobre patrimônio líquido (ROE) de 30%. Só que hoje o ROE do Nubank é praticamente zero. O investidor está pagando por uma expansão de rentabilidade no futuro”, explica Bruno Lima, analista do BTG Pactual.

Outro obstáculo é o momento atual do mercado, que está desfavorável para empresas de alto crescimento. Isso porque a taxa básica de juro deve subir nas principais economias do mundo em 2022, incluindo nos Estados Unidos, onde a fintech é listada. Por lá, integrantes do banco central americano já projetam três elevações no juro no próximo ano.

“A combinação entre o valuation extremamente alto e o momento macroeconômico ruim tornam arriscada uma recomendação de compra. Não conseguimos conversar com a administração ainda e temos nossas dúvidas se um valuation tão alto poderia ‘aceitar’ um crescimento mais controlado em 2022, o que parece ser o adequado dado o cenário macro desafiador”, afirma o relatório.

Ainda assim, o banco destaca que o Nubank pode ser mais eficiente e alcançar maior lucratividade por cliente à medida que ganha escala, o que significa ter custos estruturalmente mais baixos, especialmente em termos de aquisição de clientes e serviços. “Pode ser um motivador muito importante para o grupo eventualmente alcançar uma lucratividade maior do que a da indústria”, dizem os analistas.