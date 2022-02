Nubank vê crise no Brasil como chance de crescer mais rápido

MONTANHA RUSSA

Vélez diz que a queda de mais de 20% das do Nubank em dois meses desde o IPO não o surpreende, considerando a maior volatilidade das ações de tecnologia. "Já vínhamos falando aos investidores durante o IPO que esperassem volatilidade, o Brasil é volátil e a América Latina também", afirmou.

O banco estreou na NYSE em 9 de dezembro como a instituição financeira mais valiosa da América Latina, valendo 52 bilhões de dólares.

Mas a queda recente reduziu o valor de mercado do Nubank para abaixo de grandes rivais tradicionais, como Itaú Unibanco e Bradesco.

Vélez prevê que a alta de juros nos EUA e no Brasil afete os preços das ações do Nubank a curto prazo, mas não interromperá a trajetória de de crescimento, porque os consumidores continuarão procurando serviços financeiros melhores e mais baratos. Vélez diz que o Nubank cresceu apesar das crises no Brasil, tendo atravessado duas recessões, um impeachment e a epidemia de Covid-19.

Outro canal para aumentar a receita será vender mais produtos de investimento por meio da Nu Invest, resultado da aquisição da Easyinvest em setembro de 2020.

O Nubank também está expandindo serviços a clientes em seu aplicativo, que já inclui serviços de e-commerce, games e ofertas de seguros de parceiros onde geralmente o Nubank tem uma participação acionária por meio de seu fundo de venture capital.

Ferrenho defensor do modelo bancário puramente digital, Vélez admite que o Nubank terá que considerar ter algum tipo de presença física no futuro para atender a alguns clientes específicos, embora essa ainda não seja uma prioridade atual.

"Eventualmente, se quisermos atender a alguns segmentos de mercado, precisamos considerar uma presença física para atender aos clientes", afirmou, citando como exemplo investidores de altíssima renda, que procuram assessoria de investimentos e compradores de imóveis em busca de financiamento.

O Nubank pode considerar parceria com bancos tradicionais para oferecer crédito imobiliário. "Ficaríamos muito felizes de fazer uma parceria com qualquer um dos grandes bancos."

Mais no curto prazo, Nubank está se preparando para lançar contas correntes no México neste ano, depois das aprovações regulatórias da compra do banco Akala.

O crescimento no México tem sido uma surpresa positiva, disse Vélez, e o Nubank já é o maior emissor de cartões do país, com 760 mil clientes. A penetração financeira no México é menor que no Brasil e o setor tem menos competição, disse. A expansão na Colômbia, onde Vélez nasceu, vai demorar um pouco mais, com o começo do processo de busca de licenças operacionais.

