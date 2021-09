Número de investidores menores de idade cresce 1.100% em cinco anos

O crescimento de pequenos investidores é uma realidade também para os menores de idade. O número de menores de 18 anos que investem aumentou cerca de 1.100% nos últimos cinco anos, segundo levantamento da Nu invest (ex-Easynvest), com investidores da própria base.

Investidores menores de idade podem ter conta na instituição financeira aberta por um adulto desde que a criança ou adolescente tenha um CPF ativo – alguns bancos e plataformas também costumam pedir alguns documentos de autorização.

Para Fabio Macedo, diretor comercial da plataforma, os pais podem auxiliar os filhos a como forma de educação financeira. “Abrir uma conta em uma e pensar em uma carteira de investimentos em conjunto é, talvez, a melhor maneira de os pais deixarem um legado financeiro real aos seus filhos. São ensinamentos de educação financeira que eles levarão para o resto da vida”, afirma.

A partir da abertura da conta, é possível que o adolescente invista em de e variável como , CDBs e .

Segundo levantamento da plataforma de investimentos do Nubank, o número de jovens investidores apostando em aumentou junto com a queda da taxa básica de juros, a , que caiu quatro pontos percentuais entre 2019 e 2020, chegando à mínima histórica de 2% ao ano. Enquanto que em 2016 menos de 5% investiram nesses produtos, atualmente o percentual já é de cerca de 35% do total.

No recorte por sexo dentro dos clientes com menos de 18 anos da Nu invest, os homens investem em opções mais arriscadas em comparação às mulheres: enquanto 44% deles investem em renda variável, apenas 27% faz o mesmo.