O agro é pop: entenda como funciona e as vantagens em investir em Fiagro

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulamentou os nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro). Os fundos, que são fonte de financiamento para o setor agrícola do país, chegaram à no dia 1º de agosto. Até o momento, sete novos fundos foram registrados: seis deles com viés imobiliário e um com a característica de direitos creditórios.

Aprenda a buscar sua renda extra com imóveis de maneira prática e segura com a ajuda da EXAME Academy

Arthur Vieira de Moraes, especialista em , destacou que a lei do Fiagro foi baseada na lei dos fundos imobiliários. “Pegaram carona. Não precisou inventar a roda. Pegaram a lei do fundo imobiliário que já funciona bem e deram uma atualizada. Foi adaptado ao agro. E vale destacar que a CVM corroborou.”

Para discutir o assunto, o professor recebeu nesta sexta-feira, 20, no programa FIIs em EXAME, Carlos Ferrari, sócio do NFA Advogados, que explicou o que o investidor pode esperar do mercado de Fiagro e os comparou com os fundos imobiliários.

Ao comparar os fundos imobiliários e o Fiagro existem algumas diferenças. Uma delas é que, por lei, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do a cada semestre, enquanto o Fiagro não tem essa obrigação e pode, por exemplo, não distribuir nada e reinvestir nos negócios.

“O Fiagro já vem com esta excepcionalidade. Ele nasce fazendo uma alteração na Lei nº 668, lei dos fundos imobiliários, e estabelece os artigos que não se aplicam ao Fiagro está delimitação de 95% e outras, como a limitação, que proíbe o cotista, que tem mais de 25% das , de ser um incorporador ou construtor do projeto do empreendimento imobiliário”, explicou Ferrari.