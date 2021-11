O bitcoin vive um bull market? Veja criptomoedas para buscar lucro maior

O Bitcoin, a maior criptomoeda em circulação no mercado, atingiu US$ 66 mil em outubro, uma nova máxima histórica. O ativo acumula, até o fim do último mês, impressionantes 133% de valorização no ano, em reais. Nem parece que o crash de maio aconteceu.

Esses números são indicativos de um momento muito positivo no mercado das . Alguns analistas, como André Franco, um dos profissionais especializados em cripto mais influentes do país, veem a movimentação do BTC como um sinal de que estamos diante de um bull market (do inglês, tendência de alta).

Por que o Bitcoin está subindo?

Isso porque, tal qual o dólar para economia global, o Bitcoin pode ser considerado um termômetro do mercado. Pense dessa forma: quando olhamos para o mercado tradicional, o dólar é um bom indicativo de como está a economia mundial -- até regional, quando comparado à moeda de cada país.

Com o Bitcoin, funciona de maneira similar: quando seu sobe, investidores passam a olhar com otimismo para o mundo cripto, especialmente porque seu preço é extremamente sensível aos acontecimentos do mercado. Quais acontecimentos são esses? Vamos explicar.

O ano de 2021 tem sido agitado para o bitcoin. Depois da correção que iniciou em maio, logo depois da última máxima histórica, a cripto voltou com força, e um dos motivos, sem dúvidas, foi a notícia do 1° ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, que começou a ser negociado no dia 19 de outubro, terça-feira.

Ele era aguardado há anos pela indústria, e mostra como o mercado está ganhando mais confiança das economias tradicionais e amadurecendo. No dia seguinte à decisão, o BTC atingiu o marco dos US$ 66 mil: o que reitera como isso influenciou o mercado.

Claro, uma máxima como essa não acontece da noite para o dia. O ETF sem dúvidas influenciou muito o preço no curto prazo, mas no médio prazo as coisas já estavam indo bem para o criptoativo.

Isso se deve, especialmente, pela situação do mercado tradicional. Com a economia global em , os olhos se voltam cada vez mais para o bitcoin como um excelente investimento, reserva de valor e um refúgio contra a inflação.

Pense no Brasil: enquanto algumas projeções do mercado acreditam que o BTC chegará a valer US$ 100 mil até o final do ano, há especialistas que também acreditam que a irá bater os 8,25%, e que a B3 terá uma queda de cerca de 8%.

Com a inflação alta e o acumulando amargas perdas, os investidores buscam cada vez mais alternativas para proteger seu capital -- e é aí que as criptomoedas entram em jogo. Hoje, o BTC está se mostrando tão importante quanto o ouro em uma carteira diversificada.

Somado a tudo isso, historicamente, o final do ano é um momento bom para o mercado cripto. Claro que retornos passados não são garantias de retornos futuros, mas há fundamentos que demonstram que essa tendência pode se repetir também este ano.

Essas criptomoedas menores 'pegaram carona’ com o bitcoin e tiveram altas surreais

Até agora, falamos apenas do Bitcoin. Mas seu comportamento influenciou -- e muito -- o mercado como um todo, especialmente a tese das finanças descentralizadas (Defi) e os NFTs, sigla que significa tokens não fungíveis, em inglês, que são ativos digitais únicos.

Inseridos nas teses acima, muitos criptoativos se beneficiaram das altas do BTC e do bom momento do mercado.

Claro, é importante dizer que estas não são microcoins-- as criptomoedas a seguir são negociadas a volumes impressionantes, e já têm visibilidade no mercado. É apenas um comparativo quando pensamos nas gigantes do mercado, como Ethereum e Bitcoin.

Nesta linha, separamos algumas criptos promissoras indicadas por André Franco, especialista em criptomoedas da Empiricus:

AXS

Esse token de governança se tornou um caso de sucesso do mercado cripto. Do desconhecimento à valorização de 31.614,23% no ano até o momento, analistas acreditam que o AXS pode entregar ainda mais até o final de 2021.

Isso mesmo: caso você tivesse investido apenas R$100 no ativo no início de 2021, teria mais de R$ 31 mil na sua conta hoje:

André Franco, especialista em critpomoeda da Empiricus, recomendou a AXS em 19 de janeiro deste ano, quando mal se falava do jogo Axie Infinity. Observe a data de publicação do primeiro relatório que Franco disponibilizou aos seus leitores, recomendando a compra do token:

Caso você tivesse lido o relatório e comprado a criptomoeda no dia que Andre indicou, teria lucrado cerca de 20.000%. É uma multiplicação de quase 200x, algo completamente extraordinário para seu patrimônio.

Se você nunca ouviu falar neste ativo, ele está inserido dentro da categoria das gamecoins, NFTs que existem dentro da realidade de jogos e que podem ser comprados também por investidores.

O Axie Infinity, jogo no qual está inserido, durante o terceiro trimestre, se tornou a coleção mais negociada de todos os tempos, ultrapassando as coleções de NFT de primeira linha. Até o momento, o Axie gerou mais de US$ 2,5 bilhões em volume de negócios.

Uniswap (UNI)

Na terça-feira (26/10), a Uniswap, uma das exchanges descentralizadas mais conhecidas no mercado de criptomoedas, ultrapassou o marco dos US$ 500 bilhões:

Idealizado pelo criador da Ethereum, a criptomoeda está inserida em um protocolo extremamente promissor.

Com a Uniswap, qualquer pessoa pode ser um arbitrador entre tokens usando o blockchain, o que diminui a diferença de preços em mercados pequenos e dá incentivos para o equilíbrio entre os preços de ativos usando blockchain e corretoras centralizadas.

Por trazer uma proposta inovadora, a atenção dos investidores se voltou neste último ano para a UNI, token do projeto. De janeiro para cá, o criptoativo já atingiu mais de 460% de valorização-- com as movimentações do mercado, ele também pode ser muito beneficiado com o possível bull market.

Sushiswap (SUSHI)

Também parte de uma DEX (exchange descentralizada), o token SUSHI está recebendo bastante atenção. A plataforma ajuda na negociação de tokens com facilidade, e permite a troca fácil e rápida de tokens por meio de seu DEX. Os usuários também podem fazer staking (ganhar renda com criptomoedas da carteira), pedir emprestado ou emprestar ativos na plataforma.

Ano passado, a SushiSwap passou por uma fusão com a Yearn.finance, uma das plataformas mais relevantes de finanças descentralizadas. Isso acabou trazendo muito mais credibilidade à plataforma e, consequentemente, mais usuários também. Observe o crescimento gradativo de usuários da plataforma, de setembro de 2020 até agosto deste ano:

A criptomoeda nativa SUSHI já acumula uma alta de 300% no ano e, como você já deve ter adivinhado, esse crescimento pode ser ainda maior nos próximos meses.

Claro, apesar destas criptos estarem “se dando bem” com as altas, o maior beneficiado continua sendo o investidor, que pode aproveitar para buscar valorizações extraordinárias ainda este ano.

Como encontrar oportunidades de fazer fortuna entre 8 mil criptoativos disponíveis

Todas as informações acima podem ter despertado em você, investidor, o desejo de investir em criptomoedas e aproveitar toda essa tendência extraordinária de alta. Não te culpo-- eu também estaria pesquisando agora mesmo as melhores alternativas para investir nesses ativos.

Claro, nem tudo são flores. Existem, hoje, mais de 8 mil ativos no universo cripto, a maior parte deles já disponíveis em exchanges para qualquer investidor comprar. Este é um mercado extremamente acelerado: a cada dia, novos conceitos, teses, tendências ganham e perdem relevância. Sem contar que não existe horário de fechamento deste mercado-- ele opera 24 horas por dia, 7 dias na semana.

É importante você saber que no meio desse “bolo” existem dois tipos de criptomoedas:

Existem criptoativos promissores , com bons fundamentos, boa governança e que trazem de fato inovações tecnológicas com potencial para mudar mercados inteiros e construir fortunas. Mas também existem golpes, pirâmides, “memes” e projetos sem qualquer fundamento. É possível que eles até entreguem retornos positivos em determinado período, mas pode ser que, quando o “oba-oba” passar, eles virem pó.

O André Franco enxerga as criptomoedas como uma nova classe de ativos, assim como , títulos públicos, ouro ou dólar. Na sua visão, vale a pena ter uma parte do seu capital alocado em cripto. Mas não qualquer um. Quem preza pelo próprio dinheiro e investe com responsabilidade, busca criptoativos com fundamentos.

Para aqueles que não trabalham com investimentos, fica extremamente difícil acompanhar todas estas movimentações do mercado. E é aí que André Franco entra no jogo.

É exatamente isso que ele faz da vida: mergulha em análises do mundo cripto, separa o joio do trigo e busca criptomoedas que ainda estão passando debaixo do radar da maioria dos investidores, mas que possuem um potencial explosivo de valorização.

Claro, que há moedas com valorizações maiores, outras menores e há também aquelas que dão prejuízo. O que importa é que a carteira Exponencial Coins, com as criptomoedas recomendadas pelo analista, já entregou 4.177% de desde que foi criada no final de 2017, até o fim de outubro deste ano.

Como qualquer investimento, os ganhos passados da carteira não garantem lucros futuros, mas o André Franco está constantemente buscando novas oportunidades de investimentos em cripto para seus seguidores.

Neste ano, o analista já abriu para seus leitores uma série de projetos ambiciosos, separando indicações como as 5 Criptomoedas para buscar R$ 1 Milhão, com ativos que já valorizaram mais de 400% nos últimos 3 meses; e as Smartcoins para buscar R$ 2 Milhões-- com uma delas entregando mais de 13.000% de crescimento em 2021.

Agora, em novembro, com a esperança de que estamos vivendo um bull market no mundo cripto, Franco apresentará uma nova oportunidade milionária.

Com todo histórico de valorização do André, me parece quase impossível você não aceitar este convite. Só te peço para que não perca tempo: esse bull market iminente pode fazer a próxima geração de criptomilionários-- e você tem a chance de ser um deles.

