O dólar vai cair mais? Observe o avanço da vacinação, diz EXAME Gavekal

Os programas de vacinação contra a Covid-19, em todo o mundo, acontecem em velocidades distintas. Nos Estados Unidos, por exemplo, 27% da população total já recebeu as duas doses, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Segundo o analista estatístico da Gavekal Research, Tan Kai Xian, em todos os lugares os programas de vacinação tendem a seguir uma semelhante trajetória de curva em "S". Mas o que isso significa e como pode influenciar o bolso dos investidores? É o que explica Xian em relatório da EXAME Gavekal Research.

"À medida que um país entra na barriga de sua curva de vacinação, os investidores começam a esperar um crescimento mais forte, já que a economia reabre totalmente e a curva de juros local se inclina", destaca o analista.

A tese do "S" é que a vacinação em qualquer país começa devagar, ganha tração com mais vacinas aprovadas e depois volta a se achatar quando boa parte da população já está imunizada.

Os países que ainda caminham lentamente na curva de vacinação conseguem ter uma ideia melhor sobre o que está por vir na economia com base nas experiências observadas nos EUA, no Reino Unido e em Israel, que já estão no estágio final dos programas de vacinação.

Assim, os países mais atrasados em relação à vacinação traçam suas próprias trajetórias de curva em "S" para os próximos meses.

De acordo com Xian, há dois pontos principais para o investidor prestar atenção em relação ao assunto, como recomendação de posicionamento:

1. Curva de juros com sobrepeso se acentua em países que estão entrando na barriga da curva em "S" da vacinação. À medida que as taxas de vacinação aceleram, as perspectivas de crescimento melhoram e a inclinação da curva de juros também acelera.

2. Será importante comprar moedas de países no estágio de aceleração de suas curvas no "S" da vacinação e vender moedas de países onde a curva está se achatando novamente.

"Investidores também podem considerar o sobrepeso de cíclicas (variam de acordo com o ciclo econômico) em relação a hedges (estratégia de investimentos que tem o objetivo de proteger o valor de um ativo) em uma base global como um jogo em uma perspectiva de crescimento global de melhoria", afirma Xian.

O analista estatístico explicou que há uma relação importante entre o programa de vacinação de um país e a valorização da moeda local. "Há uma clara correlação. Com taxas de vacinação mais rápidas em relação a outros países, existe uma valorização mais forte da moeda", conclui.