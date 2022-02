O investimento que dobra sua renda mensal e paga até R$ 25 mil

Estamos acostumados a ouvir sobre uma série de classes de ativos, como , , , , entre outros. Mas você já pensou que em si mesmo pode trazer resultados ainda melhores. Um investimento pessoal em específico pode, inclusive, dobrar sua renda e te colocar entre os 1% mais ricos do país.

Eu sei que parece um plano um tanto ousado, mas não é. Lembre-se da realidade do Brasil: ter um simples diploma universitário ainda é um diferencial e pode transformar a vida das pessoas. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2015, trabalhos em tempo integral que exigiam cursos superiores pagavam 144% a mais do que os que não pediam.

E, na prática, quanto mais as pessoas se especializam, melhores ficam os salários. Um estudo feito em 2020 pela Catho Educação, empresa especializada no mercado de trabalho, mostra que uma pessoa com uma pós-graduação ganha cerca de 53,7% mais do que uma pessoa sem essa formação no mesmo posto. No caso de um analista, o salário é 118% maior para aqueles que têm pós-graduação. Essa pesquisa avaliou mais de duas milhões de vagas e veja só algumas das suas conclusões:

Um diretor ou gerente sem MBA tem um salário médio de R$ 8 mil

Uma pessoa no mesmo cargo com MBA tem um salário médio de R$ 11,8 mil

Trata-se de uma diferença salarial de 47%.

Já no caso de um analista com diploma universitário, o salário médio, no mesmo ano, era de R$ 3,6 mil.

Aqueles que têm mestrado ganham R$ 9,1 mil. É 150% a mais, ou seja, mais que o dobro do salário.

Esses dados mostram informações gerais sobre a realidade do mercado de trabalho brasileiro, Agora imagine esse potencial de aumentar seu salário no mercado financeiro, que sabidamente é uma das áreas com maior salário no país (sem contar os bônus gordos que são famosos neste mercado).

Não é à toa que essa formação além de te proporcionar a chance de buscar mais que dobrar sua renda também oferece uma oportunidade de disputar uma vaga com salário inicial de até R$ 25 mil que será oferecida apenas para este grupo.

Salário maior ou retorno maior nos investimentos? Fizemos as contas para ver o que é melhor para seu patrimônio

Se você pensar na palavra “investimento” com um conceito mais amplo, como algo que você faz hoje pensando em um retorno futuro, pode entender que investir em algo que pode alavancar sua carreira, e consequentemente o seu salário, é sim um investimento. Pensando até mesmo em dinheiro, o “investimento em você” pode dar retornos maiores do que colocar dinheiro em ações, na renda fixa e até mesmo em bitcoin.

Não que investimentos financeiros não sejam uma boa pedida. Não é isso… O ponto é que pode ser mais lucrativo buscar aumentar o seu salário antes de buscar viver de renda com o retorno de ativos financeiros.

Imagine que dois amigos, o Bruno e o Rafael, conseguem guardar mil reais por mês e investem esse dinheiro com um retorno médio de 7% ao ano. Ambos querem aumentar seu patrimônio, mas eles adotam estratégias diferentes.

O Bruno resolve investir na carreira de olho em um salário maior. Ele consegue aumentar o valor poupado em 20% ao ano e mantém a rentabilidade em 7% ao ano.

Já o Rafael está usando seu tempo para aprender mais sobre investimentos e aumentar sua taxa de rentabilidade. Ele consegue subir seu retorno anual para 10% ao ano, mas mantém os aportes.

Quem consegue ter mais dinheiro no fim de um período de 5 anos? O analista Bruno Marchesano, da Empiricus, fez as contas. Veja só:

O amigo que investiu em aumentar o seu salário e elevar sua poupança se deu melhor do que aquele que resolveu gastar todo o seu tempo focando em melhorar a rentabilidade dos seus investimentos.

Mas e se você pudesse, em uma só tocada, investir na sua carreira, buscando um aumento salarial, e também em conhecimento que pudesse te ajudar a melhorar o retorno dos seus investimentos?

Vaga com salário de até R$ 25 mil; veja como participar da seleção

O mercado financeiro é conhecido por pagar bem os seus funcionários. A Empiricus, maior casa de research independente do Brasil, por exemplo, está neste exato momento com vagas abertas para o seu MBA de Análise de Ações, que tem duração de 12 meses e pelo menos um dos alunos será escolhido para sair do curso com um salário de até R$ 25 mil.

A pessoa que conseguir essa vaga estará, automaticamente, na lista de brasileiros que pertencem ao 1% mais rico do país. Segundo dados do IBGE de 2020, os brasileiros com renda média mensal superior a R$ 15.816 estão na lista de mais ricos do país.

Eu sei que uma vaga com salário de R$ 25 mil parece uma grande oportunidade e realmente é considerando a realidade brasileira. Mas saiba que é possível ganhar bem mais do que isso no mercado financeiro. Segundo o Guia Salarial 2022 feito pela consultoria global de recursos humanos Robert Half, os salários no mercado financeiro no Brasil variam entre R$ 8,1 mil e R$ 77.850 por mês, a depender do cargo e da experiência. Bom, não é mesmo?

Além de ter acesso a salários altos, a especialização em finanças pode lhe permitir buscar retornos maiores para a sua carteira de investimento pessoal. Imagine a pessoa que sair do MBA da Empiricus com um salário de R$ 25 mil: terá uma renda alta, com mais facilidade em acumular patrimônio, e ainda terá mais conhecimentos para investir no mercado de ações. É, com o perdão do clichê, “unir o útil ao agradável”.

Boom de investidores e empresas listadas em : faltam analistas de investimentos

Mesmo que você não seja selecionado para a vaga de trabalho no fim do curso, saiba que investir em uma carreira para ser analista é uma boa pedida. Um analista de finanças júnior R$ 9 mil por mês, segundo a consultoria Robert Half. Convenhamos, considerando a renda média do trabalhador brasileiro, de R$ 2.447, esse salário também é excelente.

É importante você saber que a demanda por analistas de investimentos é crescente. Um dos motivos é o crescimento do número de brasileiros que investem na bolsa de valores. Entre o fim de 2018 e meados de 2021, o número de investidores pessoa física saltou de cerca de 800 mil para 3,8 milhões, de acordo com dados da B3. Toda essa galera que entrou na bolsa precisa de informação para investir. Ou seja, precisam de análise de investimentos.

Além disso, o número de empresas listadas na B3 decolou. Só nos últimos dois anos, 74 empresas abriram o capital na bolsa brasileira. E isso também aumenta a demanda por analistas de investimento. É que quanto mais empresas na bolsa, mais analistas são necessários para acompanhar os seus negócios e avaliar suas ações. Sem falar naqueles que trabalham nas áreas de relações com investidores das próprias empresas.

A análise de investimentos deverá ser especialmente demandada em momentos de incerteza. Em um ano como 2022, em que o Brasil viverá uma eleição presidencial e o mundo está entrando em um ciclo de alta das taxas de juros, há uma busca ainda maior desses profissionais.

Como você viu, o analista de investimento é uma profissão em alta, com possibilidades de salários elevados, como o da vaga com remuneração de até R$ 25 mil que está aberta na Empiricus. Não é à toa que profissionais de diferentes áreas estão migrando para o mercado financeiro. Se você pensa em fazer uma transição de carreira, ou mesmo se gostaria apenas de conhecer melhor sobre essa oportunidade, deixo o convite para você assistir as duas primeiras aulas do MBA de graça. Veja primeiro e depois decida se faz sentido fazer esse investimento na sua carreira.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus