O novo investimento do Fundo Abaporu, da família Horn, na educação

O investimento em temas sociais e de impacto ganha cada vez mais adesão no mercado financeiro e na sociedade, em linha com a ascensão da temática ESG (sigla em inglês para princípios ambientais, sociais e de governança).

Para uma das famílias brasileiras mais reconhecidas pelo envolvimento com filantropia e causas sociais, é momento de olhar e mais também na educação: nesse contexto, o Fundo Abaporu, de Elie Horn, fundador da Cyrela (CYRE3), a maior incorporadora do país, acaba de lançar o ITuring (Instituto Turing de Tecnologia).

Segundo Efraim Horn, diretor do Abaporu e filho de Elie Horn, a decisão do investimento do fundo parte de duas vertentes complementares. "O papel do empresário é criar jornadas de produtos e serviços que não existem na sociedade e que vão agregar algo que pode ser intangível para as pessoas. Esse é o caso do poder de transformação que a educação traz", disse Efraim, que também é copresidente da Cyrela, à EXAME Invest.

"Por outro lado, o empresário tem a obrigação de levar o país para a frente -- é assim que nós enxergamos na Cyrela. E não deixar a cidade, a empresa e o país correr atrás do mundo", completou. O investimento inicial do Abaporu no ITuring, cuja concepção nasceu há um ano e meio, é de 30 milhões de reais.

Segundo Horn, o princípio aplicado na Cyrela vale para a realidade brasileira e é o que fundamenta a decisão de criação do ITuring. "Cada vez mais, em velocidade que é impossível de acompanhar, o mundo vai para um caminho em que as novas soluções, sejam de produtos ou serviços, são geradas através da tecnologia e da inovação."

O ITuring, cujo nome é inspirado no britânico Alan Turing, matemático e considerado o pioneiro em ciência da computação, teve como um dos cofundadores Carlos Souza, que é o CEO do projeto.

Souza é um dos maiores especialistas do país em plataformas digitais de ensino e do mercado de cursos massivos online (MOOC, na sigla em inglês): foi um dos fundadores da Veduca, uma das plataformas pioneiras de ensino digital, e depois diretor-geral no país do Udacity, empresa americana que é uma das principais do mundo na área.

A meta ambiciosa é formar 1 milhão de alunos nos próximos dez anos de forma online, tanto em cursos livres na área de tecnologia, em um primeiro momento, como em gradução e pós-gradução. Ou seja, oferecer educação de qualidade com escala.

Os dois primeiros cursos livres lançados são Análise de Dados para Negócios e Becoming a Modern Software Engineer (Tornando-se um Engenheiro de Software Moderno, em tradução livre).

"Há um desafio de quantidade e de qualidade na formação de mão-de-obra qualificada para trabalhar com tecnologia, que a pandemia agravou", diz Souza, citando o ranking de competitividade dos países da escola suíça de negócios IMD, em que o Brasil aparece nas últimas posições em talentos e em formação e educação.

A chegada do ITuring mostra um envolvimento crescente de lideranças empresariais do país em projetos de educação. Há três meses, sócios do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), liderados por André Esteves e família e Roberto Sallouti, lançaram o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), para a formação de lideranças.

"Em muitos quesitos, o Brasil é o segundo país do mundo na adoção e no consumo de tecnologia, em produtos e serviços, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil é um early adopter. Mas o país não tem mão-de-obra suficiente, tecnólogos, desenvolvedores, engenheiros, para criar aquilo que nós consumimos. Hoje somos reféns de startups internacionais, apps e sites de fora por falta de desenvolvedores e de oportunidades de educação", afirma Horn.

"Queremos reduzir esse abismo e proporcionar educação focada em tecnologia, em desenvolvimento de software, em programação, para que as pessoas, as empresas e o país possam ser não apenas consumidores mas também protagonistas. Essa é a visão macro para a criação do ITuring", completa o empresário.