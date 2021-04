O novo jeans verde da C&A em comemoração ao Dia Mundial da Água

Falando ainda sobre sustentabilidade, no ano passado, a marca holandesa foi a primeira das Américas a receber a certificação Cradle to Cradle, medida com base na ciência mais avançada para materiais e produtos que sejam seguros, circulares e feitos de forma responsável. Assim, a marca garante desde a utilização de produtos químicos que não apresentam riscos para o meio ambiente e para as pessoas, até condições de trabalho em padrões superiores ao da legislação local para seus funcionários.

A produção de peças sustentáveis vem se tornando uma meta da marca para os clientes. “Buscamos formas de atingir nosso objetivo por meio do lançamento de coleções com atributos de sustentabilidade, como a nova cápsula lançada com a tecnologia da empresa espanhola Jeanologia, que contribui para a redução da utilização da água na etapa da lavanderia; e ao oferecer produtos com a Certificação Cradle to Cradle, feitos no Brasil, para o mercado”, completa Vieira.

Além dos jeans verdes, o lançamento também reforça seu compromisso de ampliar o uso de algodão mais sustentável: atualmente, mais de 80% do algodão utilizado pela C&A é adquirido como mais sustentável.

A nova coleção está disponível no e-commerce e lojas selecionadas da C&A em todo o país e conta com produtos para as categorias feminino, masculino e, pela primeira vez, infantil.