O plano bem-sucedido da Unipar para assegurar a saúde mental na pandemia

Em 2021, aspectos relacionados ao bem-estar e à saúde mental estão no topo das prioridades das empresas. A informação consta na 15a edição do Índice de Confiança Robert Half e demonstra o interesse das organizações em melhorar a rotina dos colaboradores.

A preocupação com o estado da saúde mental da sociedade já era constante. Entretanto, a chegada da covid-19 intensificou o cenário. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), somos o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo.

Já o estudo Global Perceptions of the Impact of Covid-19, do Instituto Ipsos, mostrou que para 43% dos respondentes brasileiros, o segundo semestre de 2020 impactou negativamente a saúde mental.

Antes abordado de forma tímida no ambiente corporativo, o tema tem ganhado espaço dentro das corporações. Estudo elaborado pela consultoria Willis Towers Watson registrou, nos últimos seis anos, um salto de 33% no interesse das empresas em implementar de saúde e bem-estar para seus funcionários.

Mais cuidado e atenção com os colaboradores

Líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, a Unipar é uma delas. A empresa, que conta com duas fábricas no Brasil e uma na Argentina, investiu em uma série de iniciativas para reforçar a gestão e o bem-estar de seus funcionários durante esse período de incertezas.

Mesmo antes da chegada da pandemia, a Unipar já acompanhava de perto o cenário mundial e desenhou, com antecedência, medidas emergenciais que permitiram proteger os colaboradores e suas famílias, garantir a continuidade operacional e o abastecimento de toda a cadeia produtiva, assim como a rentabilidade do negócio.

“O primeiro passo foi cuidar das pessoas, garantindo a saúde física e emocional. Para isso, criamos um grupo de gestão de , formado por diferentes profissionais que tiveram a responsabilidade de levantar informações, decidir ações e implementá-las o mais rápido possível”, conta Marcello Zappia, diretor-executivo de RH da Unipar.

Com isso, a empresa efetivou novos protocolos sanitários, modificou sua estrutura organizacional e de governança, criou canais de comunicação, fortaleceu a área médica, reduziu ao mínimo o número de pessoas nas fábricas e escritórios e reforçou seu caixa. Nessa etapa, a mobilização e o engajamento do quadro de funcionários foram essenciais.

“Antes mesmo da pandemia se instalar efetivamente no país, as áreas possíveis já estavam em regime de home office, garantindo mais segurança aos que permaneceram na fábrica”, exemplifica Érica Gonçalves, gerente de RH da Unipar.

Comunicação como ferramenta de auxílio

Tendo em vista a urgente necessidade de atenção e entendimento das dificuldades dos colaboradores durante a pandemia, a Unipar criou o Programa Equilibre, uma plataforma multicanal que promove iniciativas e dissemina informações sobre saúde preventiva, equilíbrio emocional, relações interpessoais, desenvolvimento, diversão e outros temas.

“Percebemos um sentimento de insegurança entre nossos colaboradores. Muitos deles se perguntavam como seria possível equilibrar tantas questões, como trabalho remoto, filhos, esposa e marido em casa o tempo todo”, relembra Érica Gonçalves.

Diante desses dilemas, a equipe decidiu usar os conceitos da Roda da Vida, uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda a analisar a satisfação das pessoas em áreas essenciais da rotina.

O resultado foi um projeto que leva saúde preventiva aos funcionários, aumentando a integração e preservando a produtividade e o engajamento por meio de rodas de conversa, happy hours virtuais, aulas de meditação, cursos online e outras iniciativas.

Desde seu lançamento, em abril de 2020, o programa foi um sucesso, registrando quase 100.000 acessos até hoje e a participação de 100% dos funcionários em algumas das iniciativas realizadas.

“Os feedbacks foram extremamente positivos, pois as pessoas se sentiram acolhidas. Com leveza e descontração conseguimos abordar assuntos difíceis. Além disso, promovemos uma rica troca cultural entre os times do Brasil e da Argentina”, destaca a gerente.

O programa, que já faz parte da cultura da empresa, também ganhou um app de bem-estar, com aulas guiadas de meditação, ioga, pilates e relaxamento.

Fora do ambiente virtual, todas as unidades da Unipar receberam salas “Equilibre”, um espaço para momentos de descontração e bem-estar, com televisor, videogame, livros e área para a prática de alongamento.

Presença junto às comunidades

Outra iniciativa de sucesso foram as lives Diálogos Virtuais. Promovidos desde setembro de 2020, no canal da empresa no YouTube, os encontros reúnem membros dos Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) mantidos em Cubatão e Santo André, onde as fábricas estão instaladas, funcionários e especialistas.

O processo de escolha dos temas se deu de forma conjunta com os líderes comunitários que compõem o CCC da Unipar, com o objetivo de trazer assuntos relevantes para o público em geral diante do cenário de pandemia, levando em conta o tripé saúde, segurança e meio ambiente.

Os CCCs levam informações, campanhas educativas, treinamentos e muitas outras atividades até a população. O prosseguimento dessas atividades, mesmo diante de um cenário de pandemia, manteve o propósito de transformar e melhorar a qualidade de vida de todas as comunidades nas quais a Unipar está inserida.

“O relacionamento e a proximidade com as comunidades são prioridades para a Unipar. E o ambiente virtual nos ajudou a manter esse canal aberto, apesar da pandemia”, diz Marcello Zappia.

Bem-estar, produtividade e resultados assegurados

O amplo engajamento dos colaboradores às ações propostas garantiu à Unipar sua previsibilidade operacional, assegurando o abastecimento de produtos essenciais em tempos de coronavírus – como a soda, utilizada na fabricação de produtos de limpeza; o cloro, usado para o tratamento de água e esgoto e, também, para higienizar áreas e superfícies; e o PVC, indispensável para a construção civil e a área da saúde.

Além disso, a companhia destaca a aproximação com comunidades e autoridades no entorno de suas operações. Isso foi essencial para auxiliar na conscientização da população local, oferecer suporte por meio de doações e na discussão de soluções para a gestão pública da pandemia.

Na Unipar, a saúde e o bem-estar de todos são prioridade. Não à toa, uma pesquisa especial sobre a percepção da conduta das empresas diante da pandemia, realizada pela Great Place to Work, em junho deste ano, apontou 80% de favorabilidade nas questões relacionadas ao autocuidado e à confiança dos colaboradores no futuro da companhia.

“Não adianta termos grandes ambições se as pessoas não forem cuidadas. Por isso, sempre nos preocupamos com qualidade de vida, equilíbrio emocional e saúde psicológica”, finaliza o diretor-executivo de RH.