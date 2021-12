O plano de Bemobi e Inter para popularizar games no super app

Na disputa para oferecer o ecossistema mais completo de produtos e serviços, o Inter (BIDI11, BIDI4) dá um novo passo ao acertar uma parceria com a Bemobi (BMOB3) para a oferta de games em seu super app. A Bemobi Mobile Tech é uma das novas techs da brasileira, que atua na distribuição e na monetização de serviços digitais em celulares.

O Inter Arcade, nome do serviço, já está disponível para a base de mais de 14 milhões de clientes do Inter com cerca de 1.200 jogos das principais empresas do mercado de games para mobile, como Ubisoft, Square-Enix, Disney, SEGA, Rovio e Outfit 7. Na plataforma estão games populares como Angry Birds, Hitman: Sniper e Subway Surfers, inicialmente para usuários com Android.

É um mercado global -- de mobile gaming -- de cerca de 100 bilhões de dólares e o que mais cresce na indústria de games.

Para a Bemobi, a nova parceria representa um novo meio de distribuição que vai além dos seus dois principais canais: via direta ou acordos com operadoras de telefonia móvel, que em geral atingem quase 100% da população. Para o Inter, amplia as verticais de produtos e serviços que podem criar e ampliar a recorrência de uso do super app pelos clientes.

A Bemobi contava com 32,2 milhões de assinaturas pagas pelos próprios usuários em 42 países no terceiro trimestre, além de 34,9 milhões de assinaturas pagas por 88 operadoras, em linha com a tendência crescente de oferta do serviço de games e comunicação a seus clientes dentro de pacotes, os bundles. Essa base cresceu 33,4% na base anual.

O objetivo da Bemobi com a nova parceria é pegar carona no movimento crescente de inclusão financeira promovida por bancos digitais e fintechs, que atuam oferecendo serviços específicos como carteiras (wallets) digitais e cartão de crédito, entre outros.

"Queremos estar no melhor canal e com o melhor meio de pagamento que o nosso cliente quiser. É natural que a gente busque um overlap [uma sobreposição de bases de clientes], levando alternativas para que ele possa comprar de várias formas. Temos intenção de fazer mais parcerias como essa", disse Pedro Ripper, presidente e fundador da Bemobi, à EXAME Invest.

Quer saber quais as de tech mais promissoras para 2022? Descubra com as análises do BTG Pactual digital

O acordo com o Inter é o primeiro da Bemobi no Brasil e o segundo dela no mundo que extrapola o mundo de operadoras de telefonia: em novembro, ela acertou parceria com a segunda maior fintech com digital wallet das Filipinas, a PayMaya, com cerca de 40 milhões de clientes.

"O objetivo é montar uma full stop shop", disse Ripper, em referência ao modelo de app que oferece serviços e produtos para todas as necessidades do usuário.

Ripper é um veterano da indústria de tecnologia no Brasil: foi diretor executivo da Promon (2000 a 2003), presidente da Cisco no Brasil (2003 a 2008) e diretor executivo da Oi (2008 a 2013) antes de fundar a Bemobi em 2013.

Ele avalia que há diversos games com potencial aderência à base do Inter, que tem a renda média um pouco acima dos clientes que já estão na base da Bemobi, muitos dos quais usuários de pré-pagos das operadoras de celular.

Massificação de serviços digitais

A Bemobi busca massificar o acesso a serviços digitais que estão concentrados no topo da pirâmide, seja porque o é mais elevado ou porque os meios de pagamento são mais restritivos, como cartão de crédito.

Historicamente, a empresa executa esse plano por meio de uma estratégia que combina (a) preço, (b) canal e (c) meio de pagamento. São pilares buscados nas parcerias em negociação com outras plataformas, segundo ele.

Isso significa, em termos práticos, (a) acertar parcerias com empresas que estejam mais em sintonia com o bolso dos usuários com os quais a Bemobi opera, (b) encontrar canais que fujam um pouco do economics de Google e Facebook, que é mais desafiador para tíquetes mais baixos por causa dos custos de aquisição de clientes, e (c) buscar meios de pagamento com maior aceitação e, portanto, que sejam menos limitados às classes A/B.

O acordo com o Inter atende a essas premissas: a assinatura mensal de 9,90 reais, com direito a 10% de cashback, será debitada automaticamente na conta do usuário, sem a necessidade de cartão de crédito.

O Inter fica com um take rate da venda, e a Bemobi repassa o grosso da receita para os desenvolvedores dos jogos. No terceiro trimestre, a receita líquida atingiu 75,7 milhões de reais, com crescimento de 21% na comparação anual.

"Embora incipientes, são iniciativas muito bem-vindas, pois vemos que têm potencial e podem, o que é mais importante, diversificar os serviços da Bemobi para outros setores além do de telecom", escreveram os analistas Carlos Sequeira e Osni Carfi, do BTG Pactual, em relatório quando os acordos com o Inter e a PayMaya foram revelados.

O preço-alvo em 12 meses para a ação da Bemobi foi fixado em 30 reais, o que implica um upside de 121% em relação ao preço de fechamento da segunda-feira, dia 6. Desde o IPO em fevereiro, que movimentou 1,26 bilhão de reais, as ações acumulam queda de 38,4%, em meio à onda vendedora de ações na bolsa brasileira desde julho.

As units (BIDI11) e as ações preferenciais (BIDI4) do Inter estão praticamente estáveis no acumulado deste ano.