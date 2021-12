O preço dos seguros dos 10 carros mais vendidos no Brasil

Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de R$ 1.576,46, valor médio do seguro do Chevrolet Onix Sedan em Florianópolis, e podem chegar até R$ R$ 6.475,34 , valor médio do seguro do Jeep Compass, na capital do Rio de Janeiro (RJ).

As informações fazem parte de um levantamento realizado pela de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasilia, Vitória e Salvador).

Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Sulamerica e Zurich.

As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de novembro de 2021. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.

Chevrolet Onix Hatch

Região médio São Paulo R$ 1.725,61 Rio de Janeiro R$ 2.355,01 Florianópolis R$ 1.676,66 Porto Alegre R$ 2.265,64 Curitiba R$ 1.949,14 Recife R$ 2.093,47 Belo Horizonte R$ 2.194,31 Goiânia R$ 2.058,49 Vitória R$ 1.870,60 Brasília R$ 1.830,02 Salvador R$ 1.985,93

Chevrolet Onix Sedan

Região Preço médio São Paulo R$ 1.818,17 Rio de Janeiro R$ 2.396,50 Florianópolis R$ 1.576,46 Porto Alegre R$ 2.279,54 Curitiba R$ 2.060,64 Recife R$ 2.141,52 Belo Horizonte R$ 1.935,80 Goiânia R$ 1.968,75 Vitória R$ 1.979,90 Brasília R$ 1.862,89 Salvador R$ 1.962,75

Volkswagen GOL

Região Preço médio São Paulo R$ 2.064,58 Rio de Janeiro R$ 2.780,27 Florianópolis R$ 1.649,34 Porto Alegre R$ 2.408,71 Curitiba R$ 2.064,14 Recife R$ 2.016,27 Belo Horizonte R$ 2.008,45 Goiânia R$ 2.074,66 Vitória R$ 1.979,10 Brasília R$ 1.766,70 Salvador R$ 1.988,27

Fiat Argo

Região Preço médio São Paulo R$ 2.029,18 Rio de Janeiro R$ 2.465,47 Florianópolis R$ 1.700,90 Porto Alegre R$ 2.364,71 Curitiba R$ 2.027,94 Recife R$ 2.125,29 Belo Horizonte R$ 2.021,82 Goiânia R$ 2.118,93 Vitória R$ 1.946,26 Brasília R$ 1.894,11 Salvador R$ 1.981,42

Hyundai Creta

Região Preço médio São Paulo R$ 2.425,07 Rio de Janeiro R$ 3.815,68 Florianópolis R$ 1.943,89 Porto Alegre R$ 3.349,38 Curitiba R$ 2.763,69 Recife R$ 2.312,37 Belo Horizonte R$ 2.199,23 Goiânia R$ 2.972,71 Vitória R$ 2.879,45 Brasília R$ 2.254,48 Salvador R$ 2.215,89

Chevrolet Tracker

Região Preço médio São Paulo R$ 3.205,58 Rio de Janeiro R$ 4.592,86 Florianópolis R$ 2.931,36 Porto Alegre R$ 3.725,58 Curitiba R$ 3.060,12 Recife R$ 3.129,04 Belo Horizonte R$ 3.082,06 Goiânia R$ 3.452,62 Vitória R$ 3.309,87 Brasília R$ 2.909,83 Salvador R$ 3.228,13

Hyundai HB20

Região Preço médio São Paulo R$ 2.020,14 Rio de Janeiro R$ 2.354,62 Florianópolis R$ 1.629,62 Porto Alegre R$ 2.384,79 Curitiba R$ 2.080,35 Recife R$ 2.092,12 Belo Horizonte R$ 1.997,78 Goiânia R$ 2.093,66 Vitória R$ 2.099,92 Brasília R$ 1.852,42 Salvador R$ 2.015,70

Jeep Compass

Região Preço médio São Paulo R$ 4.132,79 Rio de Janeiro R$ 6.475,34 Florianópolis R$ 4.143,86 Porto Alegre R$ 5.618,14 Curitiba R$ 3.449,58 Recife R$ 4.553,55 Belo Horizonte R$ 4.664,22 Goiânia R$ 5.048,77 Vitória R$ 4.255,42 Brasília R$ 4.247,54 Salvador R$ 4.855,04

Volkswagen T-Cross

Região Preço médio São Paulo R$ 2.879,32 Rio de Janeiro R$ 2.843,24 Florianópolis R$ 2.160,87 Porto Alegre R$ 2.727,65 Curitiba R$ 3.137,05 Recife R$ 3.081,70 Belo Horizonte R$ 2.741,96 Goiânia R$ 3.880,57 Vitória R$ 3.535,90 Brasília R$ 2.435,75 Salvador R$ 2.861,02

Jeep Renegade