O que a Austrália tem a ver com o quilo da carne a R$ 40 no Brasil

Nos últimos 12 meses, comprar carne tem ficado cada vez mais difícil para o brasileiro. A cada ida ao supermercado, um novo aumento no do quilo da carne bovina faz com que os consumidores repensem qual é a proteína que vai compor a refeição. Não à toa, o brasileiro nunca comeu tanto ovo. Com o aumento desenfreado do preço da carne, a queda de poder de compra da população, e a mudança de hábito trazida pela pandemia, cada brasileiro comeu, em média 251 ovos em 2020.

O volume é um recorde. Há 20 anos, o consumo anual de cada cidadão era de 94 unidades. Dez anos atrás esse número subiu para 148 ovos. Hoje, o brasileiro come mais ovos que a média do cidadão mundial que é de 230 ovos por ano. O motivo principal, além da provocada pela pandemia, é exatamente o aumento de quase 30% no preço da carne bovina nos últimos 12 meses. Hoje é possível encontrar cortes que não são considerados “nobres” por mais de R$ 40 o quilo.

