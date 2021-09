O que a limitação (de novo) de papel higiênico sinaliza aos investidores

A Costco Wholesale, uma das maiores atacadistas dos Estados Unidos, voltou a impor limites para a venda de papel higiênico, papel toalha e produtos de limpeza, uma medida que relembra os primeiros dias da pandemia de coronavírus.

A explicação? Os atrasos nas entregas de fornecedores, que reduzem a capacidade da rede atacadista de responder ao aumento das vendas decorrente do impacto da variante delta, em meio ao receio de novos lockdowns, disse o diretor financeiro da Costco, Richard Galanti.

O cenário contrasta com o do começo do ano passado, quando as restrições para os produtos eram resultantes de limitações de fabricação, já que consumidores enchiam as despensas durante as primeiras semanas de lockdowns.

“Agora há muita mercadoria disponível, mas há atrasos de duas ou três semanas na entrega”, disse Galanti na quinta-feira, dia 23, em teleconferência sobre o balanço da Costco. “Há um limite para mudanças de curto prazo nas necessidades de transporte e entrega.”

A última rodada de racionamento destaca os gargalos logísticos que afetam as cadeias de suprimentos globais, agravando a escassez de produtos essenciais e aumentando as pressões sobre os preços. Na Costco, os custos de frete crescentes combinados com salários mais altos e matérias-primas mais caras levaram a empresa a aumentar suas expectativas de inflação, disse Galanti.

A atacadista agora espera que o dos produtos nas prateleiras suba de 3,5% a 4,5%, um ponto percentual acima da estimativa de maio. Embora a Costco esteja absorvendo parte dos custos e pedindo aos fornecedores que façam o mesmo, ainda terá que repassar parte do impacto aos consumidores por meio de preços mais altos.

“Não podemos ser completamente nobres”, disse Galanti, citando os preços mais altos do papel e celulose, de plásticos, metais e carne. Para mitigar os crescentes custos de frete, a Costco fretou três navios para o próximo ano para aumentar sua capacidade de transporte entre a Ásia e a América do Norte.

No quarto trimestre fiscal da empresa, o ajustado subiu para US$ 3,76 por ação, superando a média de US$ 3,55 das estimativas de analistas compiladas pela Bloomberg. A receita aumentou 17%, para US$ 62,7 bilhões, disse a Costco em comunicado. Analistas projetavam US$ 61,6 bilhões.

Galanti citou fortes vendas em artigos esportivos, decoração e farmácia. Em joias, outro destaque, disse que a Costco vendeu “alguns anéis na faixa de US$ 100 mil”.