O que é o Brazil Climate Action Hub e como será a participação na COP26

Às vésperas da COP26, um grupo de brasileiros se prepara para embarcar com destino ao evento que ocorre na primeira quinzena de novembro em Glasgow, na Escócia, e participar ativamente das discussões acerca das mudanças climáticas e do futuro da humanidade.

Neste cenário está o Brazil Climate Action Hub, formado em 2019 por diversas organizações da sociedade civil, sendo a gestão da iniciativa a cargo de três instituições: o Instituto Clima e Sociedade (iCS), o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e o Instituto ClimaInfo.

Na COP26 o Hub terá um espaço físico dentro da blue zone, com eventos ao longo das duas semanas. Por lá, espera-se, por exemplo, painéis que debatam o papel do Brasil na limitação do aquecimento global, a participação de comunidades negras e indígenas nas conversas de clima e mais.

“Estamos surpresos com o número de participações de brasileiros nesta COP. Há a confirmação da sociedade civil, ambientalistas, representantes de povos indígenas, movimentos negros, representantes empresariais e muito mais. Temos percebido uma adesão diversa da sociedade brasileira”, diz Cyntia Feitosa, coordenadora de projetos do Instituto do Clima e Sociedade, organização participante do Brazil Climate Action Hub.