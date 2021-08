O que é o ‘tapering’ do Fed e como ele impacta seus investimentos

“Afunilando” e “afinando” são algumas das traduções para a palavra inglesa “tapering”. No mercado financeiro, tapering significa realizar uma retirada gradual de estímulos monetários – que é justamente o que está prestes a ocorrer nos Estados Unidos.

O banco central dos EUA, o Federal Reserve (Fed), está cada vez mais próximo de reavaliar seu programa de compra de títulos de 120 bilhões de dólares mensais. O Fed implementou o programa em resposta à pandemia, para incentivar a economia americana. Passados 18 meses do início da , os EUA têm mostrado sinais de recuperação e as autoridades já avaliam iniciar o tapering.

A ata do Fed, divulgada na última quarta-feira, 18, revelou grandes discussões sobre o início da retirada dos estímulos, com a antecipação desse movimento ganhando apoio. Ainda assim, seus membros seguem divididos sobre quando começar o processo.

Para 60% dos membros do Fed, o início da retirada de estímulos deveria ficar para o começo do ano que vem, em janeiro, enquanto o restante quer uma redução dos estímulos ainda neste ano. Outra parte, acredita que se a medida não for antecipada poderá "contribuir para um aumento do risco para o sistema financeiro". No país, a inflação acumulada de 12 meses já supera 5%.

Ainda assim, o avanço da variante delta pode alterar as previsões. Isso porque, caso ocorra uma desaceleração da retomada econômica nos EUA causada pela variante, o Fed pode manter os estímulos por mais algum tempo.

“Se o tapering for adiado, o incentivo monetário continua e isso é bom para as economias e bolsas mundo afora. Isso explica porque o se recuperou um pouco na sexta-feira e porque os mercados iniciam a semana em toada positiva”, afirmou Luis Mollo, analista do BTG Pactual digital, durante a Abertura de Mercado desta segunda-feira.

O mercado deve passar os próximos pregões em compasso de espera até o final desta semana, quando ocorre o Simpósio de Jackson Hole, um dos principais eventos mundiais de política monetária. As atenções estão voltadas para o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira, 27, que deve dar mais detalhes sobre quando o Fed pretende iniciar o processo de tapering.