O que esperar da bolsa de valores? Conheças as apostas de três gestoras

Araújo, da Macro, reforça o otimismo com as empresas na bolsa apontando que por mais desafiador que seja o cenário vale lembrar que muitas empresas líderes de mercado ganham participação em momentos desafiadores. "Por exemplo, no setor de vestuário, que é muito fragmentado e sofre mais com a alta dos juros e da inflação, empresas bem geridas, com maior acesso a capital, têm maior poder de fogo neste momento. A crise não foi homogênea e a recuperação também não vai ser".

A bolsa está barata?

As gestoras concordam no otimismo em relação a bolsa, mas será que as ações estão baratas?

Delfim, da Dahlia, acredita que sim. "Temos empresas bem posicionadas no mercado, que geram caixa e não podem valer agora menos do que valiam antes da pandemia. As empresas estão gerando o dobro de caixa, pagando o dobro de divivendos. Não faz sentido que valham menos por ruídos de curto prazo se os fundamentos das companhias continuam bons".

Durante o painel. as gestoras abriram suas apostas. Fortunato, da Studio, diz buscar empresas com motor próprio, que podem ganhar market share mesmo quando há pouco crescimento no país, e cita o caso da Localiza. "A locadora de carros foi a ação que mais deu retorno a acionistas desde a abertura de capital, pois construiu vantagens competitivas difíceis de replicar". Também está no radar da gestora companhias com poder de , como Hapvida (HAPV3) e Natura (NATU3). "Ambas têm produtos relevantes e marcas com atributos que permitem cobrar um preço acima do mercado".

A Dahlia também aposta em papéis de empresas que terão um bom desempenho com o país crescendo ou não, diz Delfim. "Um exemplo é a Eneva (ENEV3), que atua no setor de gás natural. É uma empresa com uma boa gestão, que multiplicou o preço do seu papel por três desde que compramos. Também apostamos na Weg (WEGE3), que atua no segmento de eletrificação de carros, energia gerada a partir de queima do lixo. É uma empresa em constante renovação. Também gostamos da Petz (PETZ3) e da Santos Brasil (STBP3)".

Araújo, da Macro Capital, indica olhar para empresas de tecnologia. "Em momentos de instabilidade do mercado a tendência é ir para o seguro e o garantido. Mas existe uma vertente de empresas com foco em crescimento que é a transformação digital, uma tendência indiscutível. Vale separar o joio do trigo e verificar quem são ganhadoras no segmento no médio e ".

