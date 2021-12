O que esperar das ações da B3 (B3SA3), segundo quatro instituições

A B3 (B3SA3) não fugiu de questões difíceis em sua última reunião com investidores e analistas. Em seu investor day, realizado na última sexta-feira, 10, a companhia abordou várias preocupações dos principais investidores, incluindo a sustentabilidade do ADTV (volume médio de negociação), a concorrência e a capacidade de inovação.

O saldo foi positivo na visão de analistas, que recomendaram que os investidores comprem ou mantenham a ação. Confira abaixo as recomendações de analistas de quatro bancos de investimento:

Instituição Recomendação Preço-alvo Upside* Bradesco BBI Outperform, equivalente a compra R$ 15,00 21,16% Credit Suisse Outperform, equivalente a compra R$ 16,00 29,24% Goldman Sachs Neutro R$ 15,50 25,20% Santander Compra - - *Potencial de valorização considerando o do fechamento de sexta-feira, 10, em R$12,38

Entre os pontos positivos apontados pelos analistas estão a forma como a companhia tratou a possível chegada de uma nova ao Brasil – atualmente a B3 é a única bolsa no País. “[Para a empresa] a potencial concorrência é mais uma oportunidade do que uma ameaça devido às receitas adicionais de arbitragem, serviço e dados para um potencial recém-chegado”, comentam os analistas do Credit Suisse.

Já o Goldman Sachs se mostra um pouco mais cauteloso com o papel, mesmo com a constatação de que a ação está sendo negociada 8% abaixo dos múltiplos históricos de preço/lucro (P/L). Isso porque, segundo o banco, o ano de 2022 deve ser mais desafiador por causa da “elevação de riscos macroeconômicos, que podem impactar o volume de negociações”.

Apesar da avaliação de neutra para positiva, as da B3 fecharam em queda de 1,86% nesta segunda-feira, dia 13, aos 12,15 reais. No ano, a queda acumulada é de 39,43%.

A B3, por outro lado, reforçou no B3 Day que a sua operação pode continuar a crescer mesmo com um cenário econômico adverso e justificou a expectativa com a atuação em novos produtos. Entre os regulamentados, a empresa deve se concentrar em ETFs (fundos de índice), derivativos e futuros de ativos digitais.

Já para produtos não-regulamentados, como criptoativos, a B3 pretende desenvolver uma infraestrutura com parceiros para atender toda a cadeia de valor, abrangendo tokenização de ativos, negociação, custódia.

Outro destaque foi o setor de dados, fortalecido pela aquisição da empresa de big data Neoway em outubro deste ano. À época, a B3 afirmou que a aquisição estava em linha com a “estratégia de desenvolver produtos de dados e análises para os mercados financeiro e de capitais, bem como o de crédito e varejo, atendendo tanto clientes financeiros quanto clientes de outros mercados".