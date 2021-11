O que esperar do Ibovespa em 2022 segundo 5 instituições

O , principal índice da B3, tem enfrentado um forte período de turbulência nos últimos meses e caminha para fechar o ano em queda de quase 13%. Desde a máxima histórica aos 130.776, conquistada em junho, o Ibovespa já caiu 19,6%, voltando para a marca dos 102.000 pontos.

O que derrubou o índice este ano foi uma combinação de riscos fiscais, alta da , disparada do dólar e avanço da inflação. Para o ano que vem, os riscos devem continuar, somados ao agravante das eleições de 2022, que prometem acrescentar ainda mais volatilidade ao mercado. Com essas preocupações no radar, as instituições começam a revisar suas previsões para o próximo ano, optando por perspectivas mais conservadoras.

O ponto médio entre as projeções dos sete bancos e corretoras consultados pela EXAME Invest coloca o principal índice da B3 aos 120.000 pontos no final de 2022 – mesma pontuação que o Ibovespa tinha nos primeiros meses deste ano. Assim, se a mediana das previsões se confirmar, o índice terá levado mais de um ano para se recuperar das perdas recentes.

Instituição Projeção para 2022 Ativa Investimentos 117.000 Guide Investimentos 120.000 Modalmais 125.000 Morgan Stanley 120.000 Órama 134.000* *Previsão entre 130.000 e 134.000 pontos

As perspectivas variam entre 110.000 na visão mais pessimista e 125.000 pontos no cenário mais positivo. Considerando o fechamento do último pregão, aos 102.546 pontos, o Ibovespa ainda pode subir 7,2% segundo a mediana das projeções consultadas – podendo alcançar um crescimento de 21,8% na conjuntura mais otimista.

A Órama, que mantém a perspectiva mais altista entre as instituições levantadas, prevê o Ibovespa na casa entre 130.000 e 134.000 pontos até o final de 2022. “Estamos projetando que o múltiplo preço/lucro (P/L) para o índice em 2020 seja de 8 vezes, podendo chegar a até 10 vezes”.

Já a Ativa, que tem a visão mais pessimista, cita as eleições como principal fonte de preocupação interna para reduzir suas projeções de 138.000 para 117 mil pontos. Externamente, o temor é pela retirada de estímulos nos Estados Unidos, que podem ainda não estar completamente precificados.

“Caso ocorra de forma rápida ou mais intensa, a retirada dos estímulos possui uma boa dose de surpresa, que pegaria muitos investidores desprevenidos. Olhando para dentro de casa, não vemos como muito provável a possibilidade de que a aproximação da corrida eleitoral nos trazer novos elementos positivos”, avalia Pedro Serra, gerente de research da Ativa.

Em relatório, o Morgan Stanley, afirmou que mantém exposição overweight (acima da média do mercado) no Brasil dentro da América Latina. Ainda assim, o banco segue cauteloso com as perspectivas para a brasileira. A preferência dos analistas é por papéis dos setores de alimentos e commodities, em especial petroquímicas. Já setores cíclicos como tecnologia, bancos e transporte ficam fora do radar.