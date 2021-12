O que esperar do real em 2022? Resposta pode estar na China

A moeda chinesa, o yuan, demonstra o maior impacto até hoje sobre as moedas de países emergentes e pode ter papel crucial em seu desempenho em 2022.

A correlação entre o yuan e um índice da MSCI que acompanha moedas de nações em desenvolvimento bateu recorde em setembro, antes do leve recuo diante do avanço da variante ômicron, segundo dados da Bloomberg.

Embora a relação próxima seja parcialmente atribuída ao grande peso da China, segunda maior economia do mundo, o movimento também é impulsionado pelo fato de o yuan ter alcançado sua mais forte correlação com a moeda brasileira desde pelo menos 2008. No caso da rúpia indiana, a relação atingiu o maior nível em três anos.

A crescente influência global do yuan é mais um sinal do aprofundamento das conexões da China com a economia mundial.

Os investidores estão cada vez mais interessados nos títulos chineses como alternativa aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, enquanto alguns bancos defendem que o yuan se junte ao dólar, euro e iene como moeda de reserva global.

No entanto o potencial da China é ofuscado por políticas governamentais obscuras e repressão regulatória. Assim, um vínculo muito estreito com o yuan pode trazer riscos.

“A China será um elemento muito importante para a estabilidade dos países emergentes e para o panorama de crescimento”, disse Magdalena Polan, principal economista da PGIM em Londres.

“A disposição das autoridades chinesas de estabilizar o crescimento será muito importante para as perspectivas de América Latina, Ásia e África do Sul, que ainda dependem muito das exportações da China.”

A correlação entre o yuan e seus pares no MSCI Emerging-Markets Currency Index subiu para 0,81 em setembro em bases semanais, vindo de 0,24 no fim de 2010, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A correlação estava em 0,72 na quinta-feira, dia 23. O resultado 1 significaria que os ativos se movimentam em total sincronia.

Embora as correlações possam ser medidas de várias maneiras, a presença crescente da China no comércio global vem fortalecendo os vínculos entre o yuan e seus pares em mercados emergentes.

Em 2000, uma nação em desenvolvimento média enviava apenas o equivalente a 2,2% de suas exportações para a China, enquanto hoje essa parcela está em 11,3%, segundo dados do francês Société Générale.

Para o banco de investimento, a relativa estabilidade do yuan o torna mais estreitamente correlacionado com moedas de países emergentes onde os governantes têm mais força e credibilidade, como México, Chile e Coreia do Sul.

No entanto, desde a guerra comercial entre EUA e China em 2018, as ligações do yuan com os emergentes como um todo ficaram mais firmes, com a correlação média avançando para 83% naquele ano, de acordo com dados do SocGen.