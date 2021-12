O que esperar dos fundos imobiliários em 2022, segundo a Hedge

Com a inflação controlada, a política monetária deve iniciar o afrouxamento dos juros, analisa Freitas. Na última reunião do Copom, o Banco Central sinalizou alta de mais 1,50 ponto percentual em fevereiro. Ou seja, a Selic deve atingir 10,75% ao ano. Mas pode haver uma surpresa positiva, na visão do gestor.

"Os últimos dados do BC são referentes ao início de dezembro. Desde então saíram indicadores de serviços e da indústria que mostram que a situação piorou. Acredito que a autoridade monetária possa rever os próximos passos". A projeção das assets é que o ciclo de alta dos juros se encerre entre 11,5% a 12% ao ano. "Depois, devem voltar a se afrouxar e, no médio prazo, ficar entre 7,5% e 8% ao ano".

Sobre eleições, o gestor não teme ruídos políticos. "Os personagens são conhecidos. Lula deu sequência a politicas econômicas do governo FHC. Já Bolsonaro pode ter estourado o teto fiscal ao repor o valor do Auxílio Brasil, mas não dá para chamá-lo de inconsequente na política econômica. Guedes começou o governo com déficit fiscal de -2% e vai entregá-lo com -0,5%. Não está bom, mas podia estar pior".

Fundo de CRIs é o grande vencedor de 2021

Em meio ao derramamento de sangue dos FIIs, uma modalidade de fundos teve rentabilidade positiva: os de papel, que investem em recebíveis imobiliários (CRIs). No ano, eles renderam 7% (cota mais rendimento), pois se beneficiaram da alta da inflação e juros, já que seus contratos são indexados a ambos os indicadores.

O pior segmento foram os fundos de fundos (FoFs), que perderam 17,4% no ano. "Os FIIs caíram 10% no ano passado e 7% neste ano, observando o iFix. Quem entrou em dezembro de 2019 estava perdendo 25% do valor do investimento em 15 de novembro. Como os FoFs foram os grandes captadores de investidores pessoas físicas em 2020, o movimento é muito emocional: muitos vendem as , o que as desvaloriza. Mas essa perda não reflete a realidade".

No ranking de desvalorização, os FoFs são seguidos pelos fundos de shoppings (-15,8%). "O segmento está se recuperando, tanto que as vendas já se aproximam do nível pré-pandemia. Mas o resultado dos empreendimentos ainda sofre com a vacância e inadimplência. Portanto, o nível de rendimento ainda é inferior ao de 2019". Já os fundos de lajes corporativas desvalorizaram 14% no ano, enquanto os fundos de logística perderam 11,2%.

O que esperar?

Atualmente, o dividend yield médio pago pelos fundos está em 7%. Próximo do fim do ciclo de aperto monetário, Freitas recomenda aos investidores mirarem o próximo ciclo. "Alguns fundos estão reajustando contratos com inquilinos em 11%, e como resultado estão distribuindo um dividend yield de 11%. É um bom resultado".

Aprenda a construir renda com fundos imobiliários

Além disso, aponta Freitas, no cenário microeconômico há um ciclo positivo no mercado imobiliário. Ele exemplifica com os índices de vacância em escritórios, que passaram de 3% em 2011 para 25% em 2016, e atualmente chegaram a 23%. "Daqui para a frente, com um número menor de lançamentos, essa vacância deve diminuir. No último trimestre já é possível observar uma absorção positiva. Esse novo ciclo, portanto, será mais favorável, de novo, aos proprietários".