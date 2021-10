Alta da Selic: o que fazer com os investimentos agora, segundo 3 gestoras

Nesta quarta-feira, 27, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu mais uma vez os rumos da taxa básica de juros ( ). A taxa foi elevada em 1,5 ponto porcentual, para 7,75% ao ano.

Quando a Selic estava no menor patamar histórico, o nível de 2%, muitos investidores aprofundaram conhecimentos sobre investimentos, já que não dava mais para depender dos rendimentos da . Mas agora já há quem preveja que a Selic volte aos dois dígitos no ano que vem.

Neste cenário, o que fazer com a carteira de investimentos? Patricia Moraes, sócia fundadora e gestora da Unbox Capital; Rosiane Pecora, managing director no Credit Suisse; e Patrícia Palomo, diretora de investimentos da Sonata Gestora de Recursos, dão algumas dicas.

As três executivas participaram do evento Women in Finance, organizado pela Fin4She, plataforma de conexão do ecossistema financeiro para mulheres e empresas que buscam a equidade de gênero, na sede do BTG Pactual, do mesmo grupo que controla a EXAME. Veja abaixo os principais insights das executivas:

A renda fixa voltou?

Os juros caíram em um momento crítico da pandemia com o objetivo de estimular a economia, explica Palomo. Mas os investidores ficaram empolgados. "Muitos decretaram que a renda fixa morreu e migraram toda a carteira para investimentos mais arriscados. Na gestora, tomamos cuidado com esse tipo de abordagem. Preferimos ter renda fixa e variável no portfólio ao invés de um ou outro".

Durante todo o período de juros baixos a Sonata manteve suas alocações em renda fixa do portfólio com alguns ajustes. "Renda fixa não é apenas um porcentual do . Reduzimos a renda fixa pós-fixada e buscamos crédito de primeira linha que remunerasse o risco".