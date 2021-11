O que o novo trade de Warren Buffett diz sobre o mercado de ações

A Berkshire Hathaway, holding do bilionário Warren Buffett, vendeu 2 bilhões de dólares em a mais do que comprou no terceiro trimestre, encerrando o período com caixa recorde de 149 bilhões de dólares.

No acumulado do ano, as vendas de ações na Berkshire já beiram 7 bilhões de dólares. A quantia é ainda que o saldo de cerca de 6 bilhões em vendas registrados nos nove primeiros meses do ano passado, quando a dinâmica do coronavírus ainda era a principal fonte de incerteza nos mercados.

A maior cautela do conglomerado pode ser uma sinalização de que Buffett tem enfrentado dificuldade em encontrar preços atrativos em meio à sequência de recordes nas bolsas dos Estados Unidos e Europa.

Aprenda como seu dinheiro para realizar o sonho da casa própria! Comece agora.

Índice de Buffett sinaliza: está caro

Sinais de que o mercado não está mais barato na visão do investidor também aparecem no Índice de Buffett, que mede o valor de mercado das empresas americanas dividido o PIB dos Estados Unidos.

Ou seja, quanto mais acelerado for o crescimento do mercado em relação à economia real, maior será o resultado. Pela métrica, o mercado nunca esteve tão caro na história.

De acordo com o site Current Market Valuation, o índice encontra- se em seu maior patamar, em 215%, 72% acima da média histórica. No primeiro trimestre de 2020, o índice de Buffett estava em 179%.

O indicador recebeu o nome de Buffett, após o investidor afirmar em entrevista à Fortune Magazine que, se fosse para escolher apenas uma métrica, esta provavelmente seria a melhor forma de avaliar se o mercado está caro ou barato.