O que os investidores viram na ClearSale, ação que subiu 14% desde o IPO

Talvez você nunca tenha ouvido falar da ClearSale -- mas, com certeza, já foi alvo de algum dos serviços da empresa. Especializada em proteção antifraude, a companhia fundada em 2001 combina uma extensa base de dados com inteligência artificial e pessoas para proteger empresas de setores como e-commerce, o de bancos, de seguros e de companhias aéreas.

No fim de julho, a empresa realizou o próprio IPO no país, com uma oferta que movimentou R$ 1,3 bilhão. As foram precificadas no topo da faixa, que ia de R$ 21 a R$ 25 e, no mesmo dia em que foram colocadas à venda, tiveram um crescimento que levou os paéis para patamares próximos aos R$ 30. Desde essa data, as ações subiram pelo menos 14%, segundo a cotação desta quinta-feira, com os papéis negociados em R$ 28,53. A oferta captou R$ 1,3 bilhão, com a maior parte dos recursos (cerca de R$ 795,2 milhões) usados para financiar o crescimento orgânico da companhia e aquisições -- não custa lembrar que, no último ano, a Konduto (startup com atuação semelhante à da ClearSale) foi adquirida pela Boa Vista por R$ 172 milhões.

Diante de um cenário como esse, impossível não se perguntar: o que a empresa tem de tão especial para os investidores?

O principal diferencial destacado por fontes do mercado ouvidas por EXAME está relacionado ao fato de que se trata de uma empresa de tecnologia com uma operação já consolidada. Diferentemente de outras startups -- que estão no começo da própria jornada e podem ‘vender sonho’ -- a base de dados da ClearSale cria uma barreira de entrada para que outros competidores tomem o lugar da companhia.

“Trata-se de uma empresa que cresce de forma consistente e que não sacrifica rentabilidade para atingir esse percentual, de cerca de 30% a 40% ao ano. Além disso, uma margem EBITDA alta, fatores que fazem a diferença para investir em companhias de tecnologia no Brasil”, diz uma fonte.

Ainda no aspecto financeiro, uma análise mostra que a relação entre o valor da empresa e o faturamento com vendas (EV/Sales, utilizada para empresas de tecnologia) está em cerca de oito vezes, enquanto empresas similares estão em 12 vezes.

Ou seja, além de mostrar potencial em termos de geração de caixa, a empresa também está negociando as ações “abaixo” de outras empresas de tecnologia que operam no país -- ainda que não sejam necessariamente comparáveis --, o que pode encorajar ainda mais quem quer investir na companhia.