Este é o segredo para uma gestão de projetos mais eficiente

Gerenciar projetos nunca foi tarefa fácil – mas, com boa parte das equipes trabalhando remotamente, o processo de delegar tarefas, definir prioridades, estabelecer prazos, otimizar custos e garantir a qualidade das entregas tornou-se ainda mais desafiador.

Não à toa, a busca por profissionais capacitados para desempenhar estas funções com agilidade e eficiência vem aumentando cada vez mais. Prova disso é que, no momento em que esta reportagem está sendo escrita, o Linkedin soma mais de 6 mil vagas abertas no setor em todo o Brasil.

Dentre as semelhanças que estes anúncios possuem, o conhecimento das ferramentas de gestão e o domínio de metodologias ágeis como pré-requisitos para a candidatura chamam a atenção.

E não é para menos. De acordo com uma pesquisa da consultoria McKinsey, empresas que utilizam metodologias ágeis tendem a apresentar custos mais baixos, maior crescimento da receita e uma força de trabalho mais engajada no .

Dentre os 2500 respondentes da pesquisa, mais de 80% afirmou que “o desempenho geral aumentou moderada ou significativamente” desde que suas organizações passaram a adotar mentalidade ágil.

Mas, afinal, o que são metodologias ágeis?

Enquanto a gestão de projetos tradicional é caracterizada por longos ciclos de execução e por um forte apego ao planejamento inicial; a gestão por meio da metodologia ágil propõe ciclos de desenvolvimento mais curtos e maior flexibilidade no escopo do projeto – o que facilita a mudança de rota quando necessário.

Justamente por isso, ela vem se mostrando um fator decisivo no gerenciamento de projetos da nova economia.

Afinal, em um cenário em que informações, diretrizes e necessidades mudam cada vez mais rápido, a capacidade de se adaptar para responder com agilidade a estas mudanças pode ser decisiva. Não apenas para manter competitividade da empresa no mercado, mas também para otimizar esforços dos colaboradores, o que pode ser um grande diferencial no que diz respeito à retenção de talentos.

Alguns exemplos de metodologias ágeis são:

Scrum;

Kanban;

Lean;

Smart;

Scaled Agile Framework (SAFe);

Gantt.

Como se especializar em gestão de projetos?

Como vimos, a agilidade é uma habilidade fundamental para os profissionais que trabalham (ou desejam trabalhar) com gestão de projetos daqui para frente. Mas não é a única.

Peça chave dentro das empresas, este profissional também precisa entender sobre gerenciamento de riscos, técnicas de negociação, compliance e gestão orçamentária se quiser prosperar dentro de uma organização.

Foi pensando nisso que a EXAME Academy e a Trevisan Escola de Negócios desenvolveram o MBA em Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis.

Com 432 horas de duração, o curso a nível de pós graduação aborda as principais técnicas de gestão de projetos (como gerenciamento de custos, contratos e orçamentária) e ensina como otimizá-las por meio das metodologias ágeis.

As softskills necessárias para ocupar a posição de gestor de projetos (como liderança, inovação e inteligência emocional) também fazem parte dos temas abordados durante as aulas, que acontecem virtualmente, às terças e quintas, das 19h às 22h.

Veja, abaixo, a grade completa do curso.

Módulo 1: Transformação Digital

• Pilares da Transformação Digital

• Liderança e Inovação em uma Economia Digital

• Metodologias Ágeis

• Compliance, Ética Corporativa e Prevenção de Fraude

Módulo 2: Project Management Foundation

• Sistema de Entrega de Valor e Tailoring (PMBOK 7)

• Gerenciamento de e Relação com Stakeholders

• Gestão de Contratos e Técnicas de Negociação

• Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Módulo 3: Gestão de Finanças e Estratégias em Projetos

• Gestão de Recursos em Projetos

• Ferramentas de Análise de Vulnerabilidade e Mitigação de Riscos

• PMO, Portfólio e Maturidade de Projetos

• Gestão Orçamentária

Módulo 4: Customer Centricity e Liderança

• Gestão de Escopo, Tempo e Custos

• Business Analytics e Roadmaps por Data Driven

• Customer & User Experience

• Inteligência Emocional