Oferta da Petz, resultado de Eletrobras e Méliuz e a bolsa na semana

A maior rede de pet shop do país, a Petz (PETZ3), que estreou na em setembro do ano passado, pode levantar perto de 1 bilhão de reais em uma oferta subsequente (follow-on) primária de 41 milhões de .

A empresa planeja utilizar os recursos para acelerar a abertura de lojas e o crescimento com aquisições e novos negócios, segundo o prospecto.

A semana encurtada por causa do feriado de 15 de novembro tem como destaques também os últimos balanços e teleconferências referentes ao terceiro trimestre, entre eles o da Eletrobras (ELET3, ELET6) e da Méliuz (CASH3). Veja abaixo os destaques:

A semana

Segunda-feira, dia 15 : Feriado Nacional pelo Dia da Proclamação da República, com mercados fechados no Brasil.

: Feriado Nacional pelo Dia da Proclamação da República, com mercados fechados no Brasil. Terça-feira, dia 16 : Ânima, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Eletrobras, Iochpe-Maxion, Méliuz, Mosaico e Espaço Laser divulgam os respectivos resultados do terceiro trimestre.

: Ânima, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Eletrobras, Iochpe-Maxion, Méliuz, Mosaico e Espaço Laser divulgam os respectivos resultados do terceiro trimestre. Quarta-feira, dia 17: A Eletrobras comenta o desempenho do trimestre em teleconferência com analistas. A Santos Brasil promove AGE (Assembleia Geral Extraordinária) para discutir a inclusão no estatuto da atividade de movimentação e armazenagem de graneis líquidos e liquefeitos, inclusive derivados do petróleo.

A Eletrobras comenta o desempenho do trimestre em teleconferência com analistas. A Santos Brasil promove AGE (Assembleia Geral Extraordinária) para discutir a inclusão no estatuto da atividade de movimentação e armazenagem de graneis líquidos e liquefeitos, inclusive derivados do petróleo. Quinta-feira, dia 18: Definição de por ação em oferta subsequente (follow on) da Petz. A Sabesp comenta o desempenho do trimestre em teleconferência com analistas (o resultado saiu no último dia 11).

Definição de por ação em oferta subsequente (follow on) da Petz. A Sabesp comenta o desempenho do trimestre em teleconferência com analistas (o resultado saiu no último dia 11). Sexta-feira, dia 19: Nada previsto até o momento.

Veja abaixo outros destaques corporativos:

Fusão Localiza-Unidas

O processo de fusão entre Localiza e Unidas deve ser decidido na última reunião do Tribunal Administrativo do Cade neste ano, em 15 de dezembro, segundo a revista Veja. De acordo com a reportagem, a relatora Lenisa Prado pode recomendar remédios mais pesados que a superintendência geral do Cade ou até a reprovação do negócio.

Novo bloco da Cedae à venda

O BNDES e o governo do Rio de Janeiro vão oferecer um novo bloco da área de concessão da Cedae para a iniciativa privada. O bloco 3 do primeiro leilão foi ampliado de 7 para 21 municípios. O vencedor terá de universalizar o fornecimento de água e tratamento de esgoto para mais de 2,7 milhões de pessoas em 11 anos. O leilão deve acontecer em 29 de dezembro, segundo o edital.

Próximos passos da CI&T

A brasileira CI&T, criada em Campinas (SP) há 26 anos, está com quase 1 bilhão de reais em caixa após o IPO na Bolsa de Nova York (Nyse) na última semana. A empresa pretende usar parte dos recursos em fusões e aquisições, especialmente de companhias em expansão dos mercados americano e europeu. Um dos sócios da CI&T é o fundo de private equity Advent. Leia a entrevista com o CEO da CI&T, César Gon, à EXAME Invest no dia da estreia na Nyse.