Oi quer vender empresa de R$12,9 bi; Guedes na Câmara e tudo para ler hoje

Ata do Fed, CPI da Covid, IPO da BBM e o que mais move o mercado

Bolsas avançam após pausa em sequência de sete altas das bolsas americanas; mercado local segue atento aos desdobramentos políticos

Oi tenta vender hoje empresa de fibra óptica avaliada em R$ 12,9 bilhões

Negócio faz parte do plano de recuperação judicial da tele. BTG tem o direito de cobrir oferta de novo interessado

Guedes fala sobre Previdência na Câmara após TCU apontar distorções

O TCU apontou diferenças nas projeções feitas pelo governo em 2020, constatando superavaliação de R$ 49,2 bilhões no caso dos civis e subavaliação de R$ 52,7 bilhões no regime das Forças Armadas

Ânima injeta R$ 34 mi na Gama Academy e inaugura vertical de tecnologia

Acordo prevê assunção de controle em 2026, com aposta em sinergias para cursos corporativos e novidades na academia tradicional

Agulha no palheiro: novata a55 terá R$ 250 mi em crédito para startup

Âncora da capitalização, por meio de FIDC, será BTB Pactual, através do hub para inovações boostLAB

CPI ouve nesta quarta ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde

Roberto Dias foi citado em dois casos recentes: da cobrança de propina pela vacina Astrazeneca e das irregularidades no contrato da Covaxin

Política e mundo

Pela 1ª vez na pandemia, Amazonas não registra mortes por covid-19

O número de mortes por covid-19 no estado do Amazonas está em queda desde o fim de fevereiro, após o pico recorde

Presidente do Haiti é assassinado a tiros, diz premiê interino

Jovenal Moise foi assassinado a tiros em sua residência durante a noite, diz comunicado oficial

Austrália estende lockdown após aumento de infecções pela variante Delta

Mais de cinco milhões de residentes de Sydney terão que passar pelo menos mais uma semana em confinamento, anunciaram as autoridades australianas nesta quarta-feira

Grupo processa governo da Indonésia por negligência com a poluição do ar

A capital do país frequenta a lista das dez cidades mais poluídas no mundo; tribunal decide a ação nesta quarta-feira

Quando a China dominará o mundo? Talvez nunca

A recuperação inesperadamente rápida dos EUA ilustrou o tamanho da incerteza em torno do momento da transição chinesa, e até mesmo se vai acontecer

República Dominicana recupera 80% do turismo pré-pandemia

A atividade turística representou uma receita de mais de 58 bilhões de dólares para o país entre 2010 e 2019

Enquanto você desligou…

Variante Lambda avança pela América do Sul e lança alerta para o Brasil

No Brasil, por enquanto, três casos e uma morte já estão relacionados à cepa

Tributar irá afastar o investidor da , diz Barsi

Para Luiz Barsi, um dos maiores investidores pessoa física da bolsa, a tributação de dividendos pode se caracterizar como bitributação

Facebook oferece curso de marketing digital gratuito para empreendedores

Programa de capacitação irá ajudar donos de micro e pequenas empresas a melhorarem suas estratégias online de vendas

Estudo sugere que erro pode invalidar 40 anos de pesquisas de materiais

A técnica de análise de materiais teria um erro em potencial que não foi corrigido ao longo dos anos

Quem é Helena Rizzo, a nova jurada de Masterchef

A apresentadora que substituirá Paola Carosella acumula títulos como o de melhor chef mulher do mundo no ranking 50 Best de 2014 da revista inglesa Restaurant

Pentágono cancela contrato bilionário após briga de Microsoft e Amazon

Após perder certame por contrato em 2019, Amazon processou o governo e decisão pendia na Justiça até cancelamento nesta terça

Agenda

Nesta quarta-feira (7), o Brasil divulga as vendas e os estoques no varejo no mês de maio e na atualização anual, ou seja, de janeiro até maio. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Frase do dia

“Duas estradas divergiam em uma bifurcação, e eu peguei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença” – Robert Frost.

