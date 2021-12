Ômicron causa 1ª morte; Marco Legal das Ferrovias e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feria, 13, para ficar bem informado:

As quentes do dia

Reino Unido registra primeira morte causada pela variante Ômicron

Morte causada pela variante Ômicron do coronavírus foi anunciada pelo primeiro-ministro Boris Johnson

Governo deve criar nova regra de passaporte da vacina após ordem do STF

Reunião ocorrida no Palácio do Planalto neste domingo, 12, discutiu uma nova portaria interministerial para adequar as regras de entrada de passageiros no país após a decisão do ministro Barroso do STF

futuro sobe em linha com NY em semana de decisão de juros nos EUA

Fed deve acelerar tapering e sinalizar aumento da taxa de juros para o próximo ano

Marcio Appel, Adam Capital, convicções e o das escolhas

Os maiores gestores são pessoas com consagrada trajetória profissional, mas o que adquirimos ao é uma expectativa para o futuro

Onde investir: os setores da mais e menos promissores para 2022

Inflação e juros em níveis mais elevados no Brasil ditam as preferências de analistas

Política e mundo

Marco Legal das Ferrovias será votado nesta segunda na Câmara

Se aprovada na Câmara, a proposta vai para a sansão do presidente Jair Bolsonaro

Boletim Focus: mercado estima em 11,50% em 2022

Depois de 35 semanas, mercado para de elevar estimativa de inflação para 2022

Bienal do Livro do Rio termina com mais de 2 milhões de obras vendidas

Pesquisa realizada pela organização da Bienal do Livro identificou que a variedade de títulos e os bons preços encontrados foram alguns dos atrativos citados pelo público

G7 discute inflação em reunião nesta segunda-feira

A reunião será a última sob a presidência do Reino Unido no G7 antes que a Alemanha assuma essa função no ano que vem

Enquanto você desligou....

'Amor, Sublime Amor' tem estreia decepcionante com US$10 mi de arrecadação

Pode ser que o filme atraia público entre o Natal e o Ano Novo, mas é uma estreia ruim para um dos filmes mais aclamados pela crítica esse ano -- e que estreou exclusivamente nos cinemas

Exame Flash