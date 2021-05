Onda tech? Armac quer protagonizar o IPO da construção civil na B3

A brasileira experimenta desde os meses finais do ano passado uma avalanche de IPOs (oferta pública inicial, na sigla em inglês) de empresas de tecnologia, ou ao menos que buscam emplacar a narrativa do modelo digital de negócios para atrair fundos e investidores em geral.

A lista é extensa: Enjoei (ENJU3), Méliuz (CASH3), Mosaico (MOSI3), Mobly (MBLY3), Westwing (WEST3) e Bemobi (BMOB3), para ficar apenas em alguns casos.

Mas, com o mercado menos receptivo para ofertas iniciais, pode caber a uma representante da velha economia um dos próximos IPOs na B3.

A locadora brasileira de equipamentos para agronegócio, mineração e infraestrutura Armac pediu nesta terça-feira, 11 de maio, o registro para uma oferta inicial de , buscando recursos para ampliar seu negócio.

A oferta da Armac Locação servirá também para que o fundo Speed, da Gávea Investimentos (co-fundada por Armínio Fraga), e membros da família fundadora Aragão vendam participação no negócio. Neste caso, por meio de oferta secundária.

O Speed detém 38,75% das ações ordinárias e é o maior acionista individual. Os demais 61,25% estão divididos entre quatro membros da família Aragão.

A empresa criada em 1994 e com sede na grande São Paulo se apresenta a maior do país em locação de escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras e tratores agrícolas.

A Armac tinha no fim de março uma frota própria de 1.403 equipamentos de fabricantes como John Deere, Volvo, Hyundai, JCB, New Holland, Caterpillar e Komatsu.

A companhia afirma no prospecto preliminar da oferta que teve no primeiro trimestre uma receita anualizada de 257 milhões de reais, com Ebitda de 128 milhões de reais. Ambos cresceram 173% e de 219%, respectivamente, em relação a igual período de 2020. É um sinal de que a retomada da construção, ao menos no segmento de imóveis, engrenou.

A oferta será coordenada por Santander (SANB11), Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11) e Morgan Stanley.

(Com Reuters)