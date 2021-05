Onda vendedora tech: queda da Nasdaq até Locaweb e Magalu na B3

O fechou com uma queda marginal nesta segunda-feira, 10, em meio a ajustes de posições após uma semana positiva, com de empresas de tecnologia e comércio eletrônico entre as maiores perdas, enquanto bancos responderam por suporte relevante.

O Ibovespa cedeu 0,11%, encerrando a 121.909,03 pontos. O volume financeiro somou 31,68 bilhões de reais.

Na pontuação máxima do dia, mais cedo, o Ibovespa bateu 122.772,37 pontos, embalado principalmente pela alta dos papéis da Vale (VALE 3), que renovaram recorde intradia na esteira de novo salto dos preços do minério de ferro na China.

Mas as ações da mineradora perderam fôlego, o que deixou o Ibovespa mais suscetível aos movimentos de realização de lucros, após avançar 2,6% na semana passada.

Para o estrategista da Davos, Mauro Morelli, a paulista seguiu os movimentos em Wall Street, com um tom mais positivo pela manhã e realizando no restante do pregão.

No caso de Nova York, ele atribuiu o movimento a ajustes -- uma vez que os índices têm batido máximas -- mas também à percepção de que os números de emprego dos Estados Unidos divulgados na última sexta-feira não refletem na totalidade o quadro do emprego americano.

Essa visão, segundo ele, traz receios quanto à inflação nos Estados Unidos e o risco de Federal Reserve ser obrigado a elevar o juro muito antes do que o previsto, dado o aquecimento da economia.

Após renovar recorde, o Dow Jones fechou com variação negativa de 0,04%, enquanto o S&P 500 cedeu 1% e o Nasdaq caiu 2,55%.

Veja abaixo os destaques do Ibovespa nesta segunda-feira: