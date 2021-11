Onde investir em 2022, segundo a Bradesco Asset

Apesar do momento de aumento dos spreads de crédito, a Bram acredita que os prêmios pagos por títulos de crédito nacionais, como , ainda estão em níveis interessantes. Contudo a perspectiva é não haverá tanto ganho com a alta dos juros.

Já a visão da casa para títulos de crédito no exterior é que se trata de um mercado amplo, profundo e com liquidez, apesar de haver alguma volatilidade por causa de eventuais mudanças nas taxas de juros americana e do câmbio. No curto prazo poderá sofrer correções. Mas, no médio e no longo prazo, haverá uma abertura maior de spreads que poderá ser aproveitada pelo investidor.

A visão da casa na seara de títulos de crédito, em resumo, é mais positiva para bonds no exterior do que debêntures nacionais.

Renda variável

As incertezas fiscais e as relacionadas à inflação e aos juros não permitem à casa alocar de forma intensa em produtos de renda variável. Mas a visão é que os níveis de preços desses ativos estão atrativos. Portanto, a classe de investimentos tem de estar no radar do investidor, a despeito da volatilidade.

Diferentemente de outros países emergentes, o Brasil está passando por um processo mais longo de abertura de taxas. Além disso, o real foi uma das moedas que mais sofreram, assim como o mercado acionário. Diante desses fatos, o investidor de longo prazo precisa pensar que os ativos de renda variável nacionais parecem baratos, pois têm embutido em seus preços muita notícia negativa.

Nesse ambiente de incertezas, a gestora prefere concentrar posições em empresas mais independentes do cenário econômico. Essas companhias podem estar em diferentes etapas de um mesmo processo de crescimento. Ou seja, podem ser mais defensivas ou agressivas, dependendo do porte.

Por fim, a visão da gestora para a renda variável é construtiva no médio prazo, quando os retornos esperados compensarão o risco.

Em relação a , a Bram vê um grande desconto nas , pois compara o índice da categoria, o Ifix, com o valor patrimonial dos fundos. Isso, segundo a gestora, torna o momento uma boa oportunidade de compra dessas cotas.

A estratégia quantitativa também deve ser considerada pelo investidor em 2022, na visão da Bram. Seu principal atrativo é a que traz ao portfólio. O produto também permite criar investimentos temáticos, uma tendência global.

