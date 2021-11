Onde investir? Fundos de ações nos EUA têm captação recorde

Se houver uma única estatística para capturar o apetite insaciável por neste ano, é a soma de dinheiro que foi para os fundos de ações nos Estados Unidos.

Os investidores injetaram quase 900 bilhões de dólares em ETFs (fundos de índice) e fundos long-only em 2021 -- excedendo o total combinado dos 19 anos anteriores --, de acordo com analistas do Bank of America e EPFR Global.

É um dado que ressalta o quão extraordinário e recorde tem sido este ano. A combinação de dinheiro barato e uma economia emergindo da pandemia definiu o cenário de um rali imparável, com comércio varejista frenético e a falta de outras boas de investimento colocando lenha na fogueira.

O S&P 500, índice que melhor reflete a economia americana, subiu já 25% neste ano, depois de quebrar o recorde de pontuação 66 vezes até agora.

O rali deixou as ações dos EUA oscilando em valuations recordes e até mesmo alguns analistas de Wall Street estão se tornando baixistas para o próximo ano. Para os investidores, o debate continua a ser sobre a rapidez com que os bancos centrais elevarão os juros para combater a inflação e como isso poderia prejudicar o crescimento econômico.

Um possível sinal de nervosismo: os investidores retiraram dinheiro de fundos de ação apenas duas vezes neste ano, e a segunda foi na semana passada. Os fundos de ações tiveram saídas de 2,7 bilhões de dólares na semana até 23 de novembro, de acordo com o BofA.

Outros destaques do relatório do BofA:

A quantidade de dinheiro entrando no mercado de ação ofuscou qualquer outra coisa neste ano. Os fundos de títulos atraíram apenas 496 bilhões de dólares, e os fundos money market receberam cerca de 260 bilhões de dólares.

Os ETFs continuam a ser o produto preferido. Absorveram 785 bilhões de dólares neste ano, em comparação aos cerca de 108 bilhões de dólares para fundos long-only (que ficam comprados, apostando na valorização de ações).

Os setores de ações que viram investimentos recordes em 2021 incluem financeiro, consumo, energia, materiais, imobiliário e infraestrutura. Tecnologia e saúde tiveram seu segundo melhor ano.

(Com a Redação)