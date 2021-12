Onde investir: os setores da bolsa mais e menos promissores para 2022

Intenso. Assim promete ser o ano de 2022 para o mercado financeiro. Com a inflação mais forte do que a esperada no mundo, investidores iniciam o ano atentos aos movimentos dos principais bancos centrais do mundo.

Do lado político, as incertezas seguirão como pano de fundo, com a aproximação do período eleitoral no Brasil e o 20º Congresso do Partido Comunista da China, em outubro, que pode alterar a dinâmica da economia global. Os Estados Unidos terão ainda as eleições legislativas de meio de mandato em novembro.

Por aqui, o ano começa de forma bem diferente do início de 2021, quando a inflação ainda se mostrava branda e a taxa estava na mínima histórica, em 2% ao ano. Hoje, mesmo com o juro no maior nível desde 2017 e próximo de dois dígitos, as expectativas são as de que a inflação termine 2022 acima da meta.

Para ajudar o investidor no ano em que uma das poucas certezas será a volatilidade, analistas do mercado financeiro selecionaram, a pedido da EXAME Invest, os setores mais e menos promissores da para 2022.

Mais promissores

1. Bancos

Preteridos nos últimos anos em meio ao aumento da concorrência com as fintechs, os bancos voltaram à preferência de investidores com a piora do cenário macroeconômico e a expectativa de juros ainda mais altos em 2022.

“É um setor que já sofreu bastante na bolsa e, com o cenário de juros subindo, tende a ser mais resiliente”, diz Gustavo Wolf, analista da gestora Meraki Capital. “Gostamos tanto de bancos tradicionais, como Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4), que mostram maior solidez, quanto de digitais, como Banco Pan (BPAN4), com história de crescimento.”

Enrico Cozzolino, analista da casa de análises Levante, avalia que os grandes bancos estão com “múltiplos históricos baratos” e espera que parte do provisionamento feito ainda em 2020 para cobrir um possível aumento da inadimplência volte em 2022 como .

“Os bancos foram extremamente conservadores e o susto [com a inadimplência] ainda não ocorreu. Estimamos que o provisionamento possa ser aliviado para 2022.”