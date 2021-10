Onde investir no pós-pandemia? Jerson Zanlorenzi, do BTG Pactual, responde

Não é novidade que a pandemia de covid-19 impactou fortemente a economia global e, consequentemente, a doméstica. O nível de atividade colapsou no Brasil com as medidas necessárias de prevenção contra o vírus. Dessa forma, os comércios foram restringidos, as produções das indústrias de diversas frentes diminuíram, shopping centers fecharam temporariamente e o consumo caiu.

Como resultado, as empresas de varejo, aviação, turismo, entre outras, perderam demanda, o que refletiu diretamente na de valores. “Pessoas com medo consomem menos e preservam mais seu capital, com receio de perder seu emprego ou algo do tipo. Então, o que aconteceu? O colapso da atividade. Na economia, alguns setores se prejudicam e outros são favorecidos”, afirma Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de do BTG Pactual.

Apesar de tudo isso, e da bolsa de valores brasileira não estar vivendo um de seus melhores momentos, é nas horas de grande volatilidade e risco que costumam aparecer as melhores oportunidades.

“Durante a , o que subiu na bolsa foram as commodities e as empresas online (e-commerce). Esses dois setores seguraram a retomada da bolsa aqui. Olhando a foto hoje, as commodities estão negociando em alta e outros setores estão bem mais descontados, como shopping centers, lojas físicas e empresas de consumo”, afirma Zanlorenzi.

Onde no pós-pandemia

De acordo com o especialista em renda variável do BTG Pactual, olhando para o das , é importante ter atenção redobrada com as empresas que ficaram mais descontadas após o início da pandemia.

“Agora elas vão começar a retomar as operações. O Brasil avançou bastante na vacinação, reduziu muito as restrições sociais, e isso vai gerar a retomada de e de resultado para essas companhias”, pontua Zanlorenzi.

Chamada de the reopening trade, esta recuperação das empresas aconteceu nos Estados Unidos com a reabertura econômica. O “reopening trade” é, em suma, volta de boa performance das empresas que estavam pressionadas.