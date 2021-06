Open banking tem desafio de marketing à frente

Embora 23% dos brasileiros estejam interessados em compartilhar dados pessoais com instituições financeiras em troca de economia com tarifas e taxa de juros, parte significativa ainda desconhece as vantagens do sistema financeiro aberto.

Segundo o estudo, 33% não têm interesse em compartilhar seus dados e 44% não sabem dizer se querem ou não abrir seus dados. A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 27 de maio deste ano, com 2.000 brasileiros das classes A, B e C com acesso à internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

A dificuldade de entendimento sobre o sistema não acontece só no Brasil. A novidade é recente no mundo todo e demorou a ganhar terreno até no Reino Unido, o pioneiro do open banking. No Canadá, uma pesquisa qualitativa publicada pelo governo em março de 2019 também indicou que a população tinha dificuldades para entender o novo sistema.

O Banco Central tem feito um trabalho exemplar para reunir informações nos seus canais oficiais, participar de eventos de divulgação do sistema e explicar o open banking para a população. Entidades que reúnem instituições financeiras no Brasil também estão empenhadas em disseminar o conhecimento sobre a nova tecnologia. Mas o entendimento desse novo cenário ainda é limitado.

Diferentemente do Pix, que é um produto para transferir dinheiro, com vantagens muito claras e que já conquistou em larga escala a população, o open banking é um ambiente que inaugura um jeito diferente de lidar com a vida financeira das pessoas.

Tornar esse ambiente tangível para o consumidor final vai depender da adoção do sistema no mercado. Espera-se que, com as portas abertas para o deslocamento dos dados, várias iniciativas financeiras inovadoras surjam, de agregadores de tarifas de serviços a soluções que permitirão atividades antes restritas apenas ao ambiente da instituição onde o cliente tem conta. As possibilidades de inovação são ilimitadas.

À medida que o conceito for traduzido em soluções concretas e as fases da implementação do open banking no país avançarem, a resistência à novidade deve diminuir. Até lá, fica o desafio para todos nós, os atores do sistema financeiro, de mostrar para os brasileiros o que significa o novo sistema.

*Maxnaun Gutierrez é head de produtos e pessoa física do C6 Bank.