Oportunidade na bolsa: BTG indica ação agro que pode subir 70%

Analistas do BTG Pactual reiteraram a recomendação de compra das da Raízen (RAIZ4), após a empresa apresentar seu resultado do quarto trimestre e revisar suas projeções operacionais. A companhia atua na produção de açúcar e etanol e na distribuição de combustível por meio da marca Shell no Brasil e Argentina. O banco tem preço-alvo de 11 reais para a ação da empresa, representando um potencial de valorização de 71,3%.

A receita líquida da Raízen cresceu 50% comparação anual para 55,39 bilhões de reais no quarto trimestre. O Ebitda ajustado ficou em 3,4 bilhões de reais, sendo 1,4 bilhão de reais em energias renováveis, 727 milhões de reais em açúcar e 1,2 bilhão de reais em marketing e serviços, operação que inclui as dos postos de combustíveis.

"A ação é a nossa favorita do agronegócio. O resultado saiu bem forte, mas o destaque principal ficou para o guidance", afirma Marcel Zambello, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta terça-feira, dia 15 de fevereiro.

A Raízen ajustou as projeções de Ebitda ajustado para a safra 2021-2022 (finda em março) de 11 bilhões para 11,2 bilhões de reais na projeção otimista. A projeção mais conservadora foi ajustada de 10 bilhões para 10,4 bilhões de reais. "A revisão do guidance representa um crescimento expressivo. O mercado ainda atribui muito pouco valor para os projetos de energia renovável", diz Zambello.

