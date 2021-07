Orçamento está apertado? Veja 10 formas de conseguir uma renda extra

Bruna Allemann, especialista em educação financeira da plataforma, mostra caminhos para conseguir um dinheiro a mais no final do mês. Segundo ela, não importa a forma. O mais importante é começar e sair da zona de conforto. "Veja o que te faz bem, o que as pessoas a sua volta precisam e possa ser interessante, e teste seus serviços com conhecidos”, explica.

Venda o que você não usa mais: roupas, acessórios, carro, eletrodomésticos e móveis

Para isso, existem sites como Enjoei, iCarros e OLX, além de comunidades de venda em redes como Facebook

Marmitas, doces e salgados por encomenda

Forma econômica de começar, a venda pode ser potencializada oferecendo o serviço a familiares e amigos por meio de redes sociais e serviços de mensagens, como Instagram, Whatsapp e Facebook.

Transforme hobbies em dinheiro

Aqui vale usar a criatividade e pensar em formas de transformar algo prazeroso em renda.

Existem plataformas nas quais é possível oferecer serviços ligados a hobbies e conhecimentos, como GetNinjas (serviços diversos), Parafuzo (diaristas), Helpie (serviços diversos) e Fix (serviços residenciais).

Realize tarefas para pessoas e empresas

Em plataformas de freelancer como 99Freelas, Freelancer e Workana você encontra oportunidades para atender chats digitais ou ser atendente de telemarketing fora do horário do expediente ou de forma temporária, por exemplo.

Essa plataformas também oferecem trabalhos para profissionais com formação, como designers, publicitários, programadores, redatores, entre outros.

Responda pesquisas online

É uma forma rápida e confortável de adquirir uma renda a mais e que pode ser realizada apenas com o celular. Entre as estão sites como Survey Pronto, My Iyo, Toluna, Qualibest e Livra.

Trabalhe como afiliado ou tenha loja online para ganhar comissões, sem custos

Alguns exemplos desse modelo de negócios são sites como Hotmart, Magazine Luiza, Amazon, dentre outros

Ajude com mudanças

Tem uma caminhonete? Em sites como a OLX você pode publicar seus serviços online. Além disso, vale acionar a rede de contatos para prestar esse tipo de serviço

Alugue sua vaga de garagem

Tem espaço disponível? Esta é uma boa opção para colocar à disposição dos vizinhos, principalmente de prédios sem garagem, por exemplo. Para isso você pode anunciá-la em sites como o Zap.

Trabalhe como freelancer em sua área de atuação

Essa é uma ótima forma de utilizar o seu potencial. Afinal, o seu trabalho diário pode se tornar uma renda extra fora dos horários convencionais e aos finais de semana.

Além de plataformas de freelancers já citadas, você pode buscar a Rock Content, LinkedIn, Crowd, Guru e outras que contratam profissionais em todo o mundo, indicadas para quem tem proficiência em inglês, como Fiverr, Remote Ok, UpWork, Skip the Drive e Flex Jobs.

Passeie com cachorros aos fins de semana

Nos últimos cinco anos, o setor de acessórios e alimentos para pets cresceu 87%, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International. A área de serviços segue na mesma linha e é uma ótima aposta. O site DogHero reúne quem quer oferecer o serviço.

