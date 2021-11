Orçamento secreto suspenso?; Xi Jinping mais poderoso e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira, 10, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

STF conclui nesta quarta julgamento sobre emendas do orçamento secreto

A Corte formou maioria para manter a decisão, por seis votos a um, nesta terça-feira

Resolução deve tornar Xi Jinping o mais poderoso desde Mao Tsé-Tung

Em reunião a portas fechadas, Jinping apresenta projeto de resolução que envolve as principais conquistas alcançadas e a experiência histórica acumulada de 100 anos do Partido

Inflação sobe 1,25% em outubro e atinge 10,67% em 12 meses

Segundo o IBGE, o resultado foi a maior variação para um mês de outubro desde 2012

Sem : fabricante de barcos criado em 2017 já fatura R$ 20 milhões

NHD Boats surgiu com investimento de apenas R$ 500 mil dos próprios sócios; faturamento deve dobrar em 2021

Dotz dobra venda cruzada em plataformas: 24% da receita de R$ 64 mi

Projeto da empresa que trouxe o Ant Group para IPO é usar base de fidelidade para vender market-place e serviços financeiros

Tiger elege sua Toast do Brasil e lidera aporte de R$ 80 mi na Zak

Companhia planeja quadruplicar GMV mensal dos atuais R$ 100 milhões para R$ 400 milhões, em doze meses, e dominar capitais

Com foco em Employee Experience, Matchbox adquire startup HR Bot

Em 2021, a Matchbox dobrou de tamanho e está se preparando para nova rodada de investimento

Política emundo

Câmara aprova PEC dos Precatórios em segundo turno, por 323 votos a 172

Texto estabelece um limite anual para o pagamento de dívidas da União e muda a regra de correção do teto de gastos para viabilizar Auxílio Brasil em 2022

Mulheres que amamentam estão mais protegidas contra Alzheimer, diz estudo

O aleitamento impacta positivamente no desempenho cognitivo após a menopausa – e quanto mais ele durar melhor

COP26: Reino Unido quer que países prometam cortes de emissões até 2022

O Reino Unido pede aos países que "revejam e reforcem as metas para se alinharem à meta de temperatura do Acordo de Paris até o final de 2022"

COP26: Brasil muda postura e acordo sobre artigo 6 fica mais próximo

País decide ceder na questão do ajuste correspondente, que trata da contabilidade do carbono vendido, e aposta na colaboração. Financiamento ainda emperra

Missão Crew-3: após atrasos, SpaceX envia astronautas para 6 meses na ISS

Em mais uma parceria com a Nasa, a empresa de Elon Musk irá enviar quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional nesta quarta-feira, 10; saiba como assistir

Enquanto você desligou...

Diretor de 'Round 6' prevê segunda temporada de fenômeno da Netflix

"Estamos nas negociações para a segunda temporada", afirmou o diretor e roteirista Hwang Dong-hyuk em uma entrevista na segunda-feira

Evento inédito debate o futuro do trabalho e das organizações

O festival terá a presença, pela primeira vez no Brasil, do pensador Frederic Laloux, autor do best-seller “Reinventando as Organizações”

Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz, se casa na Inglaterra

“Hoje é um dia lindo na minha vida", escreveu a vencedora do Prêmio Nobel da Paz; veja fotos do casamento

Miss Brasil 2021: cearense Teresa Santos vence concurso

Esta é a segunda participação da cearense Teresa Santos no Miss Universo Brasil. A primeira foi em 2018, quando ficou em 3º lugar

Abertura de mercado

Exame Flash