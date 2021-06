Orphazyme dispara quase 1400% em um dia e mercado fala em "nova ação-meme”

Após GameStop e AMC, as da empresa de biotecnologia dinamarquesa Orphazyme têm atravessado forte volatilidade, com suas ADSs chegando a disparar 1.373% em um único pregão na Nasdaq. Na de Copenhague, onde é listada, a Orphazyme também apresentou valorização acima do comum nos últimos dias, mas nada comparado ao movimento apresentado nos Estados Unidos.

Apesar da valorização repentina, a empresa afirma não ter ocorrido nenhuma justificativa que endossasse tamanha volatilidade. Depois de ter tocado os 77 dólares nos Estados Unidos, o papel desmoronou 85,5% e fechou o último pregão cotado a 11 dólares. Apesar do grande prejuízo de quem comprou o ativo na alta, quem adquiriu os papéis no dia anterior ao pico ainda está com de mais de 100%.

Em caso semelhante ocorrido com as ações da GameStop e AMC no início do ano, parte das movimentações dos papéis tiveram origem no Reddit. Segundo levantamento Quiver Quantitative apresentado pela Business Insider, as ações da Orphazyme chegaram a ser a oitava mais comentada da rede social.

Abra sua conta no BTG Pactual digital e invista com o maior banco de investimentos da América Latina

Apesar do entusiasmo dos usuários da plataforma, a própria empresa alertou para os riscos de em suas ações. “Investidores que compram ADS ou ações da empresa podem perder uma parte significativa de seus investimentos se o de tais títulos diminuir subsequentemente”, afirmou a Orphazyme em comunicado.

Durante o período de maior volatilidade das ações da GameStop, uma das saídas encontradas pelo mercado americano para frear as especulações em cima do ativo foi bloquear a negociação do ativo em uma das corretoras mais populares entre pessoas físicas, a Robinhood.

As medidas para frear o rali do GameStop até chegaram a resfriar a valorização do ativo, mas foi insuficiente para que as ações voltassem para a casa dos 10 dólares, em que iniciaram o ano. Pelo contrário, atualmente cotada a 229 dólares, os papéis da empresa estão muito mais próximos do pico de sua maior cotação de fechamento no ano, de 347 dólares, do que dos 17,25 dólares, em que encerrou o primeiro pregão de janeiro.