Os 10 carros seminovos e usados mais procurados no 1º semestre

Com a global de semicondutores, paralisações de montadoras e o estoque limitado de veículos à venda, a procura por carros seminovos e usados está em alta. E os preços também. Segundo dados da Kelley Blue Book (KBB), veículos que têm entre quatro e dez anos de fabricação tiveram reajustes de 13,04% no primeiro semestre.

Nos primeiros seis meses de 2021, o salto nas vendas dessas categorias foi de 33,2% ante o mesmo período no ano passado. Os anúncios e buscas por esses automóveis subiram 2% nos seminovos e 1,2%, nos usados, de acordo com dados da plataforma de revenda digital OLX.

Os modelos que apresentaram maior crescimento de vendas no período foram o Chevrolet Onix e o Ford Ka. A terceira posição ficou com o carro mais vendido no mundo, o Toyota Corolla.

Entre os dez carros mais vendidos na OLX de janeiro a junho, o crescimento médio anual registrado foi de 24,4%.

“O aumento expressivo nas vendas de seminovos e usados na OLX sobre os volumes de anúncios e buscas mostra um quadro de superliquidez neste mercado, considerando que os emplacamentos de zero-quilômetro ainda sofrem com a majoração de preços e com a interrupção na produção, em razão da pandemia e da escassez de insumos, o mercado de usados e seminovos segue aquecido”, afirma Flávio Passos, vice-presidente de automóveis e comercial da OLX.

Confira o ranking de carros seminovos e usados mais vendidos na plataforma da OLX.